Einbruch in ein Geschäft : Einbrecher ließen in Eckernförde Werkzeug im Wert von 20.000 Euro mitgehen

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die am Wochenende verdächtige Aktivitäten im Bereich St.-Nicolai-Straße/Gartenstraße beobachtet haben.

Avatar_shz von gk

31. August 2020, 14:23 Uhr

Eckernförde | Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende zwischen Sonnabend, 19 Uhr, und Sonntag, 4 Uhr, in ein Geschäft in der St-Nicolai-Straße eingebrochen. Vermutlich sind der oder die Täter mit einem Fahrzeug über die Gartenstraße an das Geschäft gefahren, teilte die Polizei mit. In dem Geschäft fanden in letzter Zeit Renovierungsarbeiten statt, dadurch lagen im Geschäftsbereich diverse Werkzeuge zum Durchführen dieser Arbeiten.

Werkzeug im Wert von 20.000 Euro gestohlen

Durch das Hebeln an einem Fenster des Geschäftes gelangten die Täter in die Innenräume und stahlen dort diverse Werkzeuge im Wert von rund 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Eckernförde sucht Zeugen, die in der besagten Nacht auffällige Beobachtungen im Bereich der Ladenstraße oder auch in der Gartenstraße gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351/ 908110 oder über den Notruf 110 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?