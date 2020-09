Ein Vierteljahrhundert für die Kleinsten da

von Dirk Steinmetz

08. September 2020, 10:10 Uhr

Waabs | 25 Jahre lang hat Daniela Brandt nun schon Kinder in Waabs betreut. Anfang des Monats ehrte die Gemeinde Waabs die Erzieherin dafür durch eine Feierstunde im Kreis der Kita-Mitarbeiter und dem stellvertretenden Bürgermeister, Lothar Schaldach.

Brandt hatte am 1. September 1995 im alten Kindergartengebäude mit einer Gruppe unter der kirchlichen Trägerschaft ihre Arbeit in Waabs begonnen. Schon eine Woche später bezog die Kita ihren Neubau mit zwei Gruppenräumen.

Die erste Priorität dieses Neustarts war, die Gruppen für Kinder und Eltern kindgerecht zu gestalten. Im Laufe der Jahre stieg und fiel die Kinderzahl in Waabs mehrfach, so dass die Sorge bestand, die zweite Gruppe nicht mehr erhalten zu können.

Um den Betreuungsbedarf für kleine Kinder in der Gemeinde aufzufangen und indirekt damit auch zum Erhalt der Kita beizutragen, wurde eine Art Nachschulbetreuung aufgebaut, berichtete Brandt.

Nach ein paar Jahren stieg der Betreuungsbedarf der Schul- und Kindergartenkinder sowie die Nachfrage der U3-Betreuung so an, dass die Schule die Nachschulbetreuung übernahm und der Kindergarten eine Regelgruppe und eine altersgemischte Gruppe anbot. Die Kinderzahlen stiegen und das Gruppenangebot war nicht mehr ausreichend. Eine dritte Gruppe (zwei Regelgruppen und eine U3-Gruppe) wurde aufgebaut und das Team verstärkt.

Brandt wechselte aus einer Regelgruppe in die U3-Gruppe. Dabei hatte sie viel Spaß. Am 1. Juli 2017 übernahm die Gemeinde Waabs die Trägerschaft von der Kirchengemeinde und plante zusammen mit den Erzieherinnen einen Anbau für die U3-Betreuung. Und so konnte die Jubilarin im März 2019 erneut einen Kita-Neubau beziehen. „Es waren 25 spannende und schöne Jahre mit Höhen und Tiefen. Ich freue mich auf die kommenden Jahre mit vielen kleinen und großen Kindern, die nächsten Herausforderungen und die weiterhin gute Zusammenarbeit mit den Eltern, dem Träger und dem tollen Team.“

In der Kita Apfelbäumchen sind derzeit acht Pädagogen, zwei Auszubildende, ein Bundesfreiwilligendienstler, Praktikanten, zwei Reinigungskräfte, eine Köchin und ein Hausmeister tätig.