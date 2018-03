Theaterpremiere in Louisenlund : Ein unmoralisches Angebot

Schüler zeigen „Der Besuch der alten Dame“

von Achim Messerschmidt

12. März 2018, 06:46 Uhr

Louisenlund | Sich mit jungen Theatereleven an eine werkgetreue Inszenierung eines Stücks deutscher Theaterhochkultur zu wagen, ist mutig. Die Theatergilde Louisenlund unter ihren Regisseuren Susanne Berg und Dr. Helmut Mauch hat diesen Mut bewiesen und Friedrich Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“ in nur vier Monaten zur Aufführung gebracht. Am Freitag feierte das Stück vor vollen Rängen in der Kunst- und Kulturhalle Premiere.

Ein toter Mann, „vor Freude an Herzschlag verstorben“, wie der Arzt bescheinigt, wird in einen schwarzen Sarg gelegt. Eine Menschenmenge verschwindet in den Hintergrund. Nur die gelben Schuhe leuchten. Die Frau in Schwarz (Cosima von Wackerbarth) setzt sich lasziv und besitzergreifend auf den Sarg und wird von ihren Dienern an den Rand der Bühne gefahren. Dort präsentiert sie hocherhobenen Hauptes und scheinbar jenseits dieser Welt „den Scheck!“.

Mit dieser Szene enden zwei Stunden eines hochdramatischen Spiels um die bankrotte Gemeinde Güllen, die ihre Hoffnung auf die Milliardärin Claire Zachanassian setzt. Sie stammt aus Güllen, war hier einmal in Alfred Ill verliebt und kommt nun zu Besuch, freilich aus anderen Beweggründen. Seinerzeit von ihrem Liebsten verraten und von der Gemeinde verstoßen, sinnt sie auf Rache, die sie Gerechtigkeit nennt, und macht den Güllenern ein unmoralisches Angebot: eine Milliarde für das Leben von Alfred Ill.

Geld verändert den Charakter. Im Verlauf des Stückes konnten die Zuschauer den Wandlungsprozess der einzelnen Charaktere erleben: Wie die Güllener peu á peu ihre Empörung verlieren und das Geld mehr und mehr von ihrem Tun und Denken Besitz ergreift und wie Alfred Ill (Nicolai von Dewitz) die Folgen seiner jugendlichen Verfehlung begreift und sich nach anfänglicher Gegenwehr in sein Schicksal, zu sterben, fügt.

Theater ist zwar eine gute Möglichkeit, sich in Rollen auszuprobieren, die man im wahren Leben niemals spielen wird. Eine kalte, arrogante Powerlady mit der Verletzlichkeit einer gekränkten, geschundenen Frau zu verkörpern, erfordert jedoch ein gewisses Maß an Lebenserfahrung, die Teenager nicht besitzen können. Insofern konnte Cosima von Wackerbarth die alte Dame als grotest aufgetakelte alte Schachtel mit dem unerschöpflichen Sarkasmusvorrat nur eindimensional als Arroganz in Person spielen. Das allerdings gelang ihr sehr glaubwürdig. Nikolai von Dewitz in der Rolle des Ill spielte dagegen die Entwicklung vom sexistischen Kleinbürger bis zum tragischen Helden sehr facettenreich. Und Ben Reinhardt sorgte mit seiner Performance als verzweifelt betrunkener Lehrer neben dem Plüschpanther und natürlich dem dürrenmattschen Wortwitz für die komödiantischen Momente des Stücks.

Wenn es für manchen Besucher sicher reizvoller gewesen wäre, die Inszenierung in einer auf die junge und vorwiegend weibliche Theatergilde adaptierten Fassung zu sehen, so sicherte die Symbiose aus der Spielfreude der Gilde-Eleven, dem funktionell minimalistischen Bühnenbild, und den eingesetzten Möglichkeiten des Darstellenden Spiels den Genuss am Stück und an Dürrenmatts Pointen.

Am Ende gab es den verdienten Beifall und von der Familie zu Schleswig-Holstein sogar stehende Ovationen für eine Aufführung, die den jungen Schauspielern während der kurzen Probezeit einiges abverlangt hatte: Texte zu lernen neben Schule und Hausaufgaben und sich in Rollen hineinzuversetzen, die sie aus eigener Lebenserfahrung jedenfalls nicht entwickeln konnten.





>Die nächsten Aufführungen in der Kunst- und Kulturhalle sind heute sowie am Dienstag, 13.3. und am Mittwoch, 14.3, jeweils um 19.30 Uhr.