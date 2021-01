Eckernförde : Ein Tanzprojekt an der „Schule am Noor“ soll das Selbstbewusstsein stärken

Für das Projekt auf der Grundlage des Films „Morgen gehört uns“ werden noch Sponsoren gesucht.

von Gernot Kühl

26. Januar 2021, 16:37 Uhr

Eckernförde | Zu einem großen schulinternen Erfolg an der „Schule am Noor“ ist das Tanzprojekt auf der Grundlage des Films „Morgen gehört uns“ geworden, der erst am 11. Februar 2021 in die Kinos kommt und vorab für dieses Projekt gestreamt worden ist. Projektleiterin Christa Münning-Merta hat dafür den Kieler Ballettmeister, Ballettpädagogen und Choreografen Preslav Mantchev verpflichtet, der mit vier Schülerinnen und drei Schülern aus der Klasse 12 der Werkstufe (Berufsvorbereitung) eine Choreografie erarbeitet und aufgeführt hat.

„Meine Klasse war sehr berührt von diesem Film“, sagt Christa Münning-Merta. Der Film thematisiert an Beispielen verschiedener Länder das Engagement von Kindern und Jugendlichen für bessere Lebensverhältnisse. Die Jugendlichen hätten sich intensiv mit den Lebenswelten der „Filmkinder“, ihren Ideen und deren Verwirklichung für eine bessere Zukunft auseinandergesetzt. Unter der Anleitung von Preslav Mantchev hätten sie den Kampf von Kindern aus Indien, Guinea und Peru dargestellt und in der tänzerischen Auseinandersetzung und Darstellung gespürt, was es heißt, schon als Kind arbeiten zu müssen und sich für ein Recht auf Bildung einzusetzen, einen Kampf gegen Kinder-Ehen zu führen oder sich mutig für eine saubere Umwelt zu engagieren. Die komplexen Herausforderungen stellten „einen Beitrag zur Stärkung des (Selbst-) Bewusstseins als engagierte wie demokratisch teilhabende Persönlichkeit unserer Gesellschaft dar.“ Das Projekt „Morgen gehört uns“ fand an vier Unterrichtstagen vormittags in der Mehrzweckhalle der Schule am Noor statt. An zwei Tagen wurde geprobt, am dritten Tag gab es die Generalprobe, dann die gesamte tänzerische Darstellung. Wegen der geltenden Corona-Auflagen fand keine öffentliche Präsentation statt. Das Projekt wurde gefördert aus einem Gewinn im Schuljahr 2019/20, dem Förderverein der Schule am Noor, Mikroprojektmitteln von „Schule trifft Kultur“ sowie dem Kreis Rendsburg-Eckernförde als Schulträger. „Im Mai plane ich eine Fortsetzung des Themas“, sagt Christa Münning-Merta. Darin geht es um die Entwicklungsziele: Friedliche und inklusive Gesellschaft, nachhaltiger Konsum und Schutz der Natur. „Die alten, aussortierten Küchenstühle werden den Ausgangspunkt für eine bildnerische und musische Reise zu den Herkunftsländern unserer Schüler und Kollegen darstellen.“ Sponsoren werden noch gesucht.



Förderverein Schule am Noor

Förde Sparkasse, IBAN: DE19 2105 0170 0002 0634 93

Verwendungszweck: Klasse 12