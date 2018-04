Ein Tag wie eine Satire

Ein fast verpasstes Date, verschlossene Türen und geschlossene Schranken

von Gernot Kühl

07. April 2018, 00:00 Uhr

Gestern war wohl nicht mein Tag, aber gemerkt habe ich es erst später, weil er gar nicht so übel angefangen hatte. Nach dem Haare waschen gab’s wie fast jeden Morgen ein deftiges Lieblingsfrühstück, dann ein Telefonat, dann einen Blick auf den Küchenkalender. Ups, dort las ich: „10 Uhr Frühstück mit Malo und Trixi, Freitag, 11.“ Und was war heute? Freitag, 11.! Und was zeigte die Uhr? 2 Minuten vor 10! Es gibt Tage, da passt einfach nichts zusammen.

Gut ist jedenfalls, dass auch die 60-Plus-Generation mit über 60-prozentigem Anteil zur Handy-Generation gehört. Also Handy geschnappt, angerufen – und siehe da, sie warteten bereits auf mich. Sie freuten sich dann trotzdem, mich zu sehen und genossen ihr Frühstück und ich den Cappuccino.

Am frühen Nachmittag machte ich mich dann gemütlich mit meinem kleinen Auto auf den Weg nach Gettorf. Weit kam ich nicht, am Schulweg ging gerade die Schranke runter, klar doch, der Zug aus Kiel. Endlich durfte ich weiterfahren, aber auf der Umgehungsstraße fiel es mir ein: Ich hatte die Bücher für Eva vergessen, also umdrehen, dann das gleiche Spiel noch einmal. Nein, ich besann mich kurz und fuhr sofort in die Reeperbahn - und stand nun vor der Schranke am Lornsenplatz.

Als ich anschließend so richtig zügig nach Gettorf gekommen war und auch ziemlich schnell mein erstes Ziel, das Heimatmuseum, gefunden hatte, stand ich völlig perplex vor verschlossenen Türen. An der Tür dieses kleinen feinen Museums stand, wie konnte es an diesem Tag auch anders sein, auf einem ebenso kleinen feinen Schild: „Nur donnerstags geöffnet“. Es war aber Freitag – auf Websites ist eben auch nicht immer Verlass.

Etwas irritiert rief ich Eva an, ob ich schon eher zum verabredeten Plausch kommen könne, nämlich jetzt sofort? Es passte, wir tranken Kaffee und redeten und knabberten Plätzchen … und nach drei wie im Fluge vergangenen Plauderstündchen fuhr ich wieder Richtung Heimat. Alles war gut, ich näherte mich in Eckernförde meiner Tiefgarage, nicht ohne noch einmal an diesem Freitag im Schulweg, 150 Meter vor meinem Ziel, vor der Bahnschranke zu stehen – und erfahrungsgemäß dauert es hier besonders lange. Man kann die Züge, die sich am Bahnhof begegnen, sehen, und dann kann man auch sehen, wie sich einer von ihnen ganz langsam in Richtung Schulweg bewegt, als hätte er alle Zeit der Welt! Wirklich alle Zeit der Welt müssen allerdings eher Autofahrer mitbringen, die täglich in Schleswig-Holstein im Stau stehen. Laut ADAC gab es 2017 eine Blechlawine von fast 35 000 Kilometern.

Da war es mir ja noch richtig gut gegangen. Inzwischen war es 19 Uhr und ich setzte mich still in den Sessel - und fand diesen Tag im Nachhinein regelrecht erheiternd. Nach der Freitags-Talkshow im SWR stellte ich dann fest, dass ich die neue Fernsehzeitung, die am nächsten Tag beginnt, vergessen hatte abzuholen. Aber der nächste Tag war ja ein neuer Tag, ein ganz sicher ganz normaler Tag, ein Samstag!



PS: Alexander Solschenizyn beschreibt in „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“ einen einzigen Tag im Archipel Gulag. Wer das Buch kennt, weiß, wie nichtig mein Tag war. Und trotzdem habe ich ihn aufgeschrieben … zu Ihrer und meiner völligen Entspannung.