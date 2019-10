Messerangriff in Eckernförde : Ein Streit wegen Sperrmülls endete in einer Messerattacke

In der Stettiner Straße kam es am Dienstagabend zu einer tätlichen Auseinandersetzung.

30. Oktober 2019, 18:04 Uhr

Eckernförde | Sperrmüll am Straßenrand war am frühen Dienstagabend möglicherweise der Auslöser für einen Streit zwischen zwei Männern, der mit einer Stichverletzung bei einem 37-Jährigen endete.

Der 37-Jährige kam mit einer Stichverletzung in die Klinik

Gegen 18.30 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei in die Stettiner Straße gerufen, da dort eine Person durch ein Messer verletzt worden sei. Der Rettungsdienst brachte den 37-Jährigen ins Krankenhaus, wo er sofort ärztlich versorgt werden musste. Lebensgefahr besteht nach Auskunft der Polizei nicht.

Der andere Mann wühlte in dem Sperrmüll an der Straße

Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 37-Jährige Sperrmüll an die Straße stellte. Ein Mann trat an den Sperrmüll heran und wühlte in diesem. Das führte offenbar zu einem Streit, in dessen Verlauf der 37-Jährige verletzt wurde. Der Täter flüchtete zu Fuß. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Eckernförde unter der Rufnummer 9080.

