Neue Ausstellung im Museum : Ein Stadtportrait in 53 Aufnahmen

vergrößern 1 von 4 1 von 4





von Gernot Kühl

erstellt am 29.Sep.2017 | 06:51 Uhr

Eckernförde muss man persönlich erleben, riechen, fühlen. Viele Bewohner, die von klein auf an zwischen Strand und Noor aufgewachsen sind, tragen das „Eckernförde-Gen“ in sich. Die Stadt ist ihnen sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen. Aber selbst sie werden ihre Heimatstadt in der neuen Ausstellung im Eckernförder Museum, die am Sonntag, 1. Oktober, um 11.30 Uhr eröffnet wird, Neues entdecken.

Rolf Reiner Maria Borchard hat dieses Kunststück fertiggebracht. „Eckernförde – ein Stadtportrait“ heißt sein Bildband, der nun auch in ausgewählten Beispielen auch im Museum gezeigt wird. Der 77-jährige Architekt, Fotograf, Professor für Gestaltungsgrundlagen und Fotografie und ehemalige Rektor der Muthesius Kunsthochschule Kiel hat Eckernförde sehr aufmerksam, mit geschultem Blick und seiner Kamera durchstreift und dabei Typisches und Besonderes festgehalten. Ein Muss sind dabei die stadtbildprägenden Gebäude wie der Rundspeicher am Hafen, die St.-Nicolai-Kirche oder das Ensemble am Rathausmarkt, das Borchard als „phantastische Silhouette“ in hohen Tönen lobt. Schon tausend Mal fotografiert? Ist wohl so, und doch ist es bei Borchard anders. Geradlinig, authentisch, menschenleer und ohne ablenkendes Beiwerk, klar im Aufbau, den besonderen Charakter des Motivs herausarbeitend. Borchard fotografiert nicht nur, er wählt aus, seziert und komponiert seine Fotos und Bilderfolgen bis ins Detail. Zufälle sind bei ihm ausgeschlossen. Ergebnis sind unverfälschte, zeitlose und in sich stimmig proportionierte Fotos jenseits geläufiger Postkartenmotive. Die Aufnahmen überzeugen durch ihre klare Formensprache, künstlerische Handschrift und ihren dokumentarischen Charakter.

Der Blick des Fotografen wird dabei oftmals auch zum Blick des Betrachters, der durch die vorgegebene Perspektive gar nicht anders kann, als sich mit dem, was er auf sich zukommen sieht, zu befassen. Ein Effekt, den Borchard bewusst auslöst, und der funktioniert. Ansonsten kommt er ohne jegliche Spezialeffekte, Effekthaschereien und Bildbearbeitungsorgien aus, seine Fotos wirken dadurch angenehm ungekünzelt, authentisch und glaubwürdig.

Der in Kiel lebende Rolf Reiner Maria Borchard hat seine Nachbarstadt Eckernförde relativ spät für sich entdeckt. Seit 1988 bringt er Bildbände heraus, Eckernförde ist bereits sein elfter. Zuvor war er unter anderem an der Schlei, in der Probstei, in sechs Kieler Stadtteilen oder chinesischen Gärten in Suzhou unterwegs. Mit dem Eckernförder Stadtportrait ist ihm ein individuell geprägter, fotografisch hochwertiger und teilweise überraschender Bildband gelungen, der die Stadt und seine Umgebung auf ungewöhnliche, aber stets treffende Weise charakterisiert. Eben Eckernförde, so wie es ist, mit all seinen Vorzügen, aber auch kleinen „Macken“, wie dem zerfallenden Kaiserhof oder einem rumpeligen Hinterhof am Pferdemarkt, dessen Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist.

Die Auskopplung von 53 Fotos für die Ausstellung im Museum zeigen die große Vielfalt und kreative Umsetzung in kleinen und großen Formaten – Eckernförde kompakt in zwei Räumen. Von der Steilküste über das Windebyer Noor bis nach Hemmelmark, vom Sandkruggelände bis zum Möhlwischbach, vom Strand bis zur Hafenspitze und zur Holzbrücke, von der Vorstadt bis zur Altstadt. Borchard versteht es dabei immer wieder, kleine Glanzlichter zu setzen. So hat er nicht nur die Hafenspitze mit dem großen Segel als Großformat gehängt, sondern auch die Spiegelung dessen in einer Fensterscheibe des Hauses Vogelsang 28 direkt gegenüber. Eine von mehreren Entdeckung, die man sich gönnen sollte.

Die Sonderausstellung wird am Sonntag um 11.30 Uhr im Museum eröffnet. Zur Einführung spricht der Eckernförder Galerist Norbert Weber. Die ausgestellten Fotografien können erworben werden (Auflage zehn Fotos pro Motiv). Die Ausstellung, zu der ein 24-seitiges Begleitheft mit einem Interview von Museumsleiterin Dorothee Bieske mit Rolf Reiner Maria Borchard erscheint, ist bis zum 26. November zu sehen. Am Sonnabend, 11. November, wird Borchard um 19 Uhr zu einem Künstlergespräch im Museum erwartet.