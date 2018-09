„Ein sagenhaft gutes Projekt“

KiKa-Moderator Tim Gailus hat schon in der Schule gern Referate gehalten und sich seine ersten Moderatoren-Sporen bei Green Screen verdient. Am Sonntag moderiert er wieder.

von Arne Peters

13. September 2018, 16:37 Uhr

Tim Gailus (30) hat eine steile Karriere hingelegt. Der Owschlager hat ab 2008 seine ersten Praktika und Studentenjobs beim Radio und beim Fernsehen absolviert, hat Medienmanagement studiert und 2015 beim KiKA seine erste Sendung „Timster“ bekommen. In dem Medienmagazin für Kinder zwischen 7 und 11 Jahren vermittelt Tim Gailus auf humorvolle Weise Wissen, präsentiert Videos und zeigt interessante Clips, Kinofilme und Bücher. In diesem Jahr war er für den Grimme-Preis nominiert. Am Sonntag moderiert er die Jugendfilmpreisverleihung beim Internationalen Naturfilmfestival Green Screen.

Tim, welche Verbindung hast du zum Festival?

Ich habe bei Green Screen angefangen zu moderieren. Das ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich komme jetzt beim Festival also nicht nur zurück in meine Heimat, sondern auch zu meinen beruflichen Wurzeln. Vor neun Jahren habe ich in der Zeitung gelesen, dass Green Screen ehrenamtliche Moderatoren sucht. Da habe ich mich gemeldet, viele Filme anmoderiert und viele Naturfilmer vor Publikum interviewt. Und dann ist etwas Wichtiges passiert: Leute sind auf mich zugekommen und haben mir gesagt, dass ich das gut mache. Und auch viele Experten, also Filmemacher haben das bestätigt. In dem Moment ist mir klar geworden, dass ich Talent habe. Green Screen hat mein Moderationsfeuer entfacht.

Heißt das, dass bei Green Screen der Berufswunsch des Moderators geboren wurde?

Der hat sich da sehr verfestigt. Meine besten Freunde sagen, dass mein Berufswunsch bei vielen Schulreferaten geboren wurde. Ich habe gerne Referate gehalten und probiert, die Lehrer mit Wissen zu überzeugen und die Schüler mit Humor, also Wissen lustig herüberzubringen.

Was meinst du, wie deine Karriere ohne Green Screen weitergegangen wäre?

Ich habe direkt nach dem Abi mit Praktika angefangen, zum Beispiel im Radiozentrum Kiel. Da habe ich gemerkt, dass Journalismus und Mediengestaltung richtig für mich ist. Allerdings hat mich Green Screen immer wieder darin bestätigt, dass Moderation vor Leuten das Richtige für mich ist.

Hast du das jedes Jahr gemacht?

Nein, aber ich habe das Festival regelmäßig begleitet.

Was hast du bei Green Screen gelernt, was dich beruflich weitergebracht hat?

Ich habe gelernt, auf den Punkt zu moderieren. Die Leute wollen ja einen Film sehen und einen Filmemacher kennenlernen. Da bin ich als Moderator ein Gastgeber, der sich höflich zurücknehmen und alles auf den Punkt bringen soll. Ganz wichtig, was ich gelernt habe, ist die Moderation vor Kindern und Schulklassen. Da kann man viele Späße machen, und es bringt sehr viel Spaß, den Kindern viele Informationen über die Natur mitzugeben. Green Screen hat mir gezeigt, dass es wichtig ist, Kinder für etwas zu begeistern. Und genau das mache ich ja jetzt auch.

Du engagierst dich weiterhin für Green Screen. Am Sonntag moderierst du die Jugendfilmpreisverleihung.

Ja, als ehrenamtlicher Helfer und als Mitglied im Verein.

Warum machst du das?

Weil es ein sagenhaft gutes Projekt aus meiner Heimatregion ist. Weil die vielen engagierten Helfer aus dem Nichts das größte Naturfilmfestival Europas geschaffen haben. Und ich bin Teil davon. Darauf bin ich auch stolz. Das ist Teil meiner Geschichte.

KiKA ist der Kinderkanal von ARD und ZDF, und Green Screens Festivalleiter Dirk Steffens moderiert die ZDF-Serie „Terra X“. Kanntet ihr euch schon vorher?

Nein. Ich habe ihn erst beim Festival kennengelernt, habe mich aber vorher sehr gefreut, als er die Leitung übernommen hat.

Ihr seid bei Green Screen ja Kollegen. Beide moderiert Ihr die Preisverleihungen.

Na ja, Dirk Steffens hat schon weitaus mehr gemacht als ich. Aber dafür sind mein Team und ich sogar nominiert. Wir haben eine „Timster“-Sondersendung über Naturfilme gemacht. Die ist als bester Kurzfilm für Kinder nominiert. Das ist eine Wahnsinnsehre. Hätte man mir das vor neun Jahren gesagt, hätte ich laut gelacht und es nicht geglaubt. Ich freue mich sehr auf die Vorführung am Freitag.

Du arbeitest ja nicht nur als Moderator, sondern auch als Redakteur.

Ja, ich denke mir die Themen für die Sendung aus, plane viel, lade Gäste ein, habe viele Besprechungen mit dem Team. Ich lese nicht nur Text ab. Wenn es irgendwann so weit kommen sollte, höre ich auf.

Wie soll es weitergehen mit deiner beruflichen Karriere?

Timster läuft sehr erfolgreich. KiKA wird auch weiterhin meine berufliche Heimat bleiben.

Was empfiehlst du jungen Menschen, die den gleichen Berufswunsch haben?

In der Schule schon probieren, viel mit Medien zu machen, zum Beispiel Referate durch Medien aufzumotzen. Sie sollten ein Referat nicht als Last, sondern als Herausforderung für eine gute informative Show auffassen. Durch Smartphones und Videoschnitt-Apps ist es mittlerweile ganz leicht, eigene Videos zu gestalten und sich auszuprobieren.

Du wohnst in Erfurt. Bist du noch öfter zu Hause in Owschlag?

Ja, auch jetzt beim Festival. Dabei wurde ich vom Festivalteam gefragt, ob ich als Nominierter ein Hotelzimmer haben möchte. Das kommt nicht in die Tüte. Dafür freue ich mich viel zu sehr auf meine Eltern und den gemeinsamen Frühstückstisch.

> Die Jugendfilmpreisverleihung beginnt am Sonntag, 16. September, um 11.30 Uhr in Carls Eventlocation

> Der nominierte Beitrag von Timster wird heute im Kurzfilmprogramm für Kinder um 16 Uhr in der Galerie 66 gezeigt.

>Timster läuft sonnabends um 17.45 Uhr und sonntags um 8.20 Uhr bei KiKA