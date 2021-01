Ein ruhiger Jahreswechsel

Die Feuerwehr musste nicht ein einziges Mal ausrücken – und auch die Polizei verzeichnete kaum Einsätze.

von Dirk Steinmetz

01. Januar 2021, 16:20 Uhr

Eckernförde | Nicht einen Einsatz verzeichnete Eckernfördes Freiwillige Feuerwehr bei diesem Jahreswechsel. So etwas hatte Gemeindewehrführer Meint Behrmann, seitdem er seit 1985 bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, noch nicht erlebt. „Sonst waren wir ja oft wegen brennender Mülleimer oder Container draußen, und jetzt war nichts“, berichtete er am Neujahrsmorgen ausgeruht und ausgeschlafen. Für den Wehrführer und seine Aktiven war es eine entspannte Nacht.

Allerdings wunderte sich Meint Behrmann, der seit zehn Jahren Wehrführer in Eckernförde ist, über die Menge an Böllern und Raketen, die dennoch in der Silvesternacht zu hören und zu sehen waren. Ob das alles Restbestände oder aber sonstwie organisiertes Material war, das könne man nicht sagen. Aber anders als in den Vorjahren sei es bereits am Silvesterabend sehr ruhig gewesen und auch in der Nacht war es etwa gegen 0.30 bis 0.45 Uhr draußen schon ruhig. Sonst sei bis in den Morgen hinein geböllert worden, das gab es kaum. Wenn es nach ihm ginge, dann wäre sein Wunsch, die kommenden Jahreswechsel könnten gerne so bleiben. „Wenn man an die Natur und die Wildtiere denkt, dann wäre das schon gut.“

Und auch die Polizei hatte ein ruhige Nacht. Gab es im gesamten Kreisgebiet 60 Einsätze (69 im Vorjahr) für den Zeitraum vom 31. Dezember, 18 Uhr, bis zum Neujahrsmorgen um 6 Uhr, so war es im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Eckernförde extrem ruhig. Hatte man im Polizeirevier Rendsburg noch 19 Einsätze gezählt, so konnte der Dienstgruppenleiter vom Polizeirevier in Eckernförde den ruhigen Einsatzverlauf noch toppen. Nach Auskunft von Polizeipressesprecher Sönke Petersen wurde nach Mitternacht im gesamten Stadtgebiet von Eckernförde bis 6 Uhr nicht ein einziger polizeilicher Einsatz mehr gezählt.

An den für Eckernförde mit „Böllerverbot“ belegten Plätzen und Straßen trafen sich nach Polizeiauskunft nur wenige Menschen, und diese hielten sich offensichtlich an die Regelungen. „Wie erwartet gingen einige Anrufe und Nachfragen ein, ob Böllern nicht eventuell allgemein verboten sei“, so Petersen. Verstöße bei Privatfeiern wurden nicht gemeldet und auch nicht festgestellt.

Die Beamten des Polizeireviers Rendsburg fuhren im genannten Einsatzzeitraum lediglich zu zwei Einsätzen, wo Verstöße gegen die Abstandsregeln gemeldet wurden, hier hatten die Beamten dann aber keine Feststellungen. „In Eckernförde kam es zu keinen sogenannten Corona-Einsätzen“, stellt der Pressesprecher fest. In Polizeikreisen spricht man bei dem Jahreswechsel 2020 auf 2021 im gesamten Kreisgebiet von Rendsburg und Eckernförde von dem ruhigsten Silvester aller Zeiten.

So gilt der Petersberg in Eckernförde in der Silvesternacht als beliebter Aussichtspunkt, um das Feuerwerk über der Stadt zu beobachten. Doch dort befanden sich um Mitternacht nur rund 20 Personen, um bei klarer Nacht festzustellen, dass es eigentlich nichts zu sehen gab. Der Hafenbereich war verwaist und über der Stadt zuckte lediglich vereinzelt die ein oder andere kleine Rakete über den Dächern. Sehr diszipliniert reihten sich die Anwesenden längs des Geländers, denn auch ohne Feuerwerk bot die nächtliche Stadt ein schönes Bild.

Auch im Amt Schlei-Ostsee, zu dem die Gemeinden um Eckernförde herum und in Richtung Norden zählen, gab es nicht einen Einsatz. Amtswehrführer Nis Juhl aus Waabs berichtete von einer ganz ruhigen und entspannten Nacht. Auch er sprach davon, dass in den Vorjahren ab 18 Uhr bis morgens durch geböllert wurde. Er war um Mitternacht draußen, „aber schon zehn Minuten später waren die Vorräte und das Feuerwerk zu Ende“. Seit den Weihnachtstagen hatte es im Amtsgebiet keine nennenswerten Einsätze mehr gegeben. Daher zählt Juhl diese Phase zur ungewöhnlichsten ruhigsten Zeit seit vielen Jahren.