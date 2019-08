„Härtetest“ des eckernförder ruderclubs : Ein Rudertörn für die ganz Harten

45 Teilnehmer sind 80 Kilometer von Schleswig über Schlei und Ostsee nach Eckernförde gerudert.

von Arne Peters

05. August 2019, 15:18 Uhr

Eckernförde | Der erste Sonnabend im August ist traditionell der Termin, an dem Ruderer Mut, Kraft und Ausdauer beweisen können. Dann startet nämlich der vom Eckernförder Ruderclub initiierte Härtetest, bei dem es darum geht, mit dem Ruderboot von Schleswig über die Schlei und die Ostsee nach Eckernförde zu fahren.

Aus Hamburg und Schleswig-Holstein hatten sich zwölf Teilnehmer unterschiedlicher Besetzung angemeldet: Vierer und Dreier mit Steuermann, Zweier ohne Steuermann und zwei Einer, insgesamt 45 Personen. Um 6 Uhr ging es los. „Das Wetter ist optimal, wie bestellt“ freute sich Imke Rix, Pressewartin des Eckernförder Ruderclubs. Bei Windstärken 1 bis 2 war der Wellengang entsprechend niedrig. Über die Schlei ging es nach Arnis, wo ein kurzer Aufholstopp erfolgte und kontrolliert wurde, ob alle Teilnehmer angekommen sind. Weiter ging es nach Schubystrand und Eckernförde. Damit wurden aus 28 Kilometern Straßenverbindung etwa 80 Kilometer über den Seeweg.

Mut gehört dazu: Die Schlei als Binnengewässer ist bei Weitem nicht so einfallsreich für Wellengang wie die offene Ostsee mit der breiten Eckernförder Bucht. Auf die Geschwindigkeit kommt es dabei nicht an. Bedingung war nur, die Strecke innerhalb von zwölf Stunden zurückzulegen.

Die ersten benötigten nur etwas mehr als zwei Drittel dieser Zeit. Schnellstes Boot war der Vierer mit Steuermann des Ersten Kieler Yachtclubs von 1862. Das Team hatte sich im Halbstunden-Rhythmus abgewechselt: So gab es als Steuermann für jeden Ruhe- und Erholungspausen, die aber mit riskanten Sitzplatzwechseln und Balance-Akten auf dem schmalen Schnell-Ruderboot verbunden waren – teils bei Wellengang, für den Rennruderboote als Spezialisten für Binnengewässer nicht gebaut sind. Doch die mitgeführte Lenzpumpe kam nur einmal zum Einsatz. Am Strand in Eckernförde beglückwünschte Jürgen Marquardsen, Vorsitzender des Eckernförder Ruderclubs, alle Teilnehmer.

Um 14.13 Uhr hatte die „Zephyr“ des Ersten Kieler Yachtclubs den Eckernförder Strand erreicht, um 14.25 Uhr traf die „Trave“ vom Ruder-Club Süderelbe von 1892 Hamburg ein. Eine knappe halbe Stunde danach Uwe Hartwig desselben Clubs. Er hatte die Strecke mit „Guillemot“ allein zurückgelegt. „Viel Erfahrung braucht man dafür“, sagte er.

Markus Vogel und Thomas Blicke aus Eckernförde waren in diesem Jahr Deutscher Meister in der Altersklasse M 43. Für sie war die Tour mit der „Zephyr“ ein willkommenes Training vor der Herbstsaison mit mehreren Langstrecken-Wettbewerben. Abgeschlossen wurde der Tag im Clubhaus mit Grillen, Gemüse und Obst.