Weltkindertag : Ein Platz wird zur Festmeile

von Arne Peters

erstellt am 22.Sep.2017 | 06:47 Uhr

Eckernförde | Kinder helfen Kindern – selten stimmt ein Satz so wie beim Weltkindertag, zu dem die Unicef-Ortsgruppe jedes Jahr aufruft. Auch zur 27. Ausgabe haben die Helfer die Werbetrommel gerührt und Schüler von Peter-Ustinov- und Jungmannschule, Fritz-Reuter-, Pestalozzi- und Gorch-Fock-Schule gewinnen können. Sie bauten am Donnerstag auf dem Rathausmarkt Stände auf und boten Spiele an oder führten etwas auf der Bühne auf, so zum Beispiel die Kiddy-Tanz-Mädels mit Nicole Beuler. Zum ersten Mal dabei war in diesem Jahr die Grundschule Barkelsby, die den Besuchern unter anderem anbot, „Nagelbilder“ herzustellen. Dabei mussten Nägel nach dem vorgegebenen Muster in ein Brett geschlagen und mit Wolle umwickelt werden. Und auch die Jugendlichen vom „Haus“ an der Reeperbahn waren wieder vertreten.

Ob Dosenwerfen, Zielschießen oder Kinderschminken – für die Teilnahme an jedem Spiel war ein Obulus fällig. So auch bei den Jungs aus der 7d der Peter-Ustinov-Schule, die selbstgemachte Marmelade verkauften. „Das ist ganz einfach“, erklärte Cedric Herwig (13): „Einfach ein Kilo Erdbeeren kochen und zerstampfen, ein halbes Kilo Gelierzucker hinzugeben, weiterkochen und schließlich in Gläser abfüllen.“ Auch die Jungmannschule war wieder dabei, die Klasse 9a verkaufte von Denzer gespendete Blumen, die sie selbst zu Sträußen banden.

„Ich finde die Aktion gut, weil wir auf diese Weise anderen Kindern helfen können“, sagte Emily aus der 7b der Peter-Ustinov-Schule. Jedes Jahr kommen durch den Weltkindertag auf dem Rathausmarkt 1700 bis 1800 Euro an Spenden zusammen. „Sie kommen Flüchtlingskindern zugute“, erklärte Ingrid Miertsch von der Unicef-Ortsgruppe. „Aber nicht hier, sondern in den Auffanglagern in der Türkei und in Jordanien.“ Flüchtlingskinder aus Eckernförde erhielten Gutscheine, um die Angebote kostenlos wahrnehmen zu können.