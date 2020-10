Ein neues Zuhause für die Feuerwehr

Der Neubau des Gerätehauses in Groß Wittensee hat begonnen. Bürgermeister Volker Walther hofft, dass das Gebäude an der Rendsburger Straße im Spätsommer 2021 einzugsbereit ist.

08. Oktober 2020, 13:22 Uhr

Gross Wittensee | Der Grundriss ist schon zu sehen, die Auffahrt für die Baufahrzeuge ist fast fertig. Leitungen für Strom, Wasser, Gas und anderes wurden tiefer in den Boden gelegt, damit sie von Baggern, Lkws und Co. nicht kaputt gefahren werden. Gestern vor zwei Wochen hat der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses an der Rendsburger Straße in Groß Wittensee begonnen und ist bereits in vollem Gange. „Wenn die Anschlüsse verlegt sind, wird die Sohle gemacht und dann kommt ein Baukran“, gibt Bürgermeister Volker Walther Ausblick auf das weitere Vorgehen.

31,7 Meter mal 17,5 Meter groß soll das neue „Zuhause“ der Groß Wittenseer Wehr werden. Dann soll es Platz für getrennte Duschen und Umkleideräume für Männer und Frauen sowie einen Schulungsraum bieten. In der Fahrzeughalle soll neben den beiden Löschfahrzeugen auch das Schlauchboot der Wehr unterkommen, das zur Zeit noch in einem Container auf einem Trailer steht. Im neuen Gerätehaus soll es dann auf einem Anhänger direkt an ein Fahrzeug angekoppelt stehen können.

Für 60 aktive Feuerwehrleute soll in dem neuen Feuerwehrgerätehaus Platz sein. Die Umkleidekabine für Frauen ist für zehn weibliche Mitglieder ausgelegt. Derzeit zählt die Groß Wittenseer Feuerwehr 59 aktive Mitglieder, vier davon sind Frauen.

Die Feuerwehr hat bei der Planung ihre Wünsche und Vorschläge eingebracht. Einmal in der Woche gibt es zudem Baubesprechungen, bei denen auch Wehrführer Carsten Kornath dabei ist. Außerdem hat sich Groß Wittensee von anderen Gemeinden, die kürzlich ebenfalls ein neues Feuerwehrhaus gebaut haben, Erfahrungsberichte eingeholt. „Wir wollen nicht mehr Geld ausgeben als nötig“, sagt Walther. 1,5 Millionen Euro wird das neue Gerätehaus kosten. 155.000 Euro Zuschuss gibt es vom Land.

Vor vier Jahren hat die Gemeindevertretung den Neubau des Feuerwehrhauses beschlossen, da das alte, rund 40 Jahre alte Gebäude zu klein ist und unter anderem zu wenig Umkleideräume bietet. „Die Feuerwehrunfallkasse hat seit bestimmt zehn Jahren immer Ausnahmen gemacht“, erinnert sich der Gemeindechef. Nun kommt der Neubau. „Wir sind froh, dass es jetzt endlich losgeht.“

Ein Grundstück zu finden, war allerdings gar nicht so einfach: 9000 Quadratmeter Grund werden benötigt. Es gab einige Möglichkeiten, die waren allerdings zu klein oder standen nicht zum Verkauf. Das Grundstück am Ortsausgang Richtung Klein Wittensee eignet sich hingegen gut, da die Groß Wittenseer Wehr auch den Brandschutz für Klein Wittensee sicherstellt und somit auch schnell in der Nachbargemeinde zur Stelle ist.

Wenn alles nach Plan läuft, kann der Umzug von der Mühlenstraße in die Rendsburger Straße schon im nächsten Jahr stattfinden: „Wir hoffen, dass die Feuerwehr im Spätsommer einziehen kann“, gibt Volker Walther den Plan für die nächsten Monate vor.