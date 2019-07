Servicehaus der Arbeiterwohlfahrt in Ellerbek : Ein neues Zuhause am Kieler Ostufer

Das Servicehaus der Arbeiterwohlfahrt in Kiel-Ellerbek erweitert sein Betreutes Wohnen um 86 Wohnungen.

25. Juli 2019, 16:10 Uhr

Kiel | Tagsüber im Alter nicht allein zu sein, gefördert, versorgt und beschäftigt zu werden, einen erfüllten Tag zu erleben und abends wieder in seine eigenen vier Wände zurückzukehren ist das Konzept der Tagespflege. Ein Angebot, durch das auch Angehörige entlastet werden, durch das sie neue Freiräume gewinnen. Das Servicehaus der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Kiel-Ellerbek bietet diesen Service jetzt neu an. Nachdem vor einigen Jahren bereits Teile der Gebäude saniert wurden, wurde zuletzt innerhalb von gut drei Jahren ein Gebäudeteil abgerissen und komplett neu gebaut. Durch diese Maßnahme wurden aus ursprünglich 46 Wohnungen für Betreutes Wohnen nun 86 mit Betreuung „rund um die Uhr“, zusätzlich entstand im Erdgeschoss des Neubaus die Tagespflegestation mit 19 Plätzen.



Tagespflege an sieben Tagen in der Woche





„Ein Teil der Tagespflege-Gäste kommt hier aus dem Haus, andere werden aus der Umgebung von uns abgeholt und abends wieder nach Hause gebracht – an sieben Tagen in der Woche“, so Einrichtungsleiterin Yvonne Martini. Bernd Schubert, Geschäftsführer der AWO Schleswig-Holstein gGmbH, freute sich, dass sich der Eigentümer, die Wohnungsbau-Genossenschaft Kiel-Ost, seinerzeit hat überzeugen lassen, das Projekt in Angriff zu nehmen.

Schubert verwies zudem auf die Unannehmlichkeiten für viele der Mieter, die während Abriss und Neubau anderweitig untergebracht werden mussten und die sich nun umso mehr freuten, ihr neues Zuhause in Beschlag zu nehmen. Horst Herchenröder, ehrenamtlicher Vorstand bei der Wohnungsbau-Genossenschaft Kiel-Ost, sagte, dass man mit einer Gesamtinvestition von rund 10,5 Millionen Euro inklusive Fördergeldern durch die Investitionsbank S-H rechne. Genau kann man es noch nicht sagen, da durch die Insolvenz des Generalunternehmers während der Bauphase noch einiges an Klärungen, auch wohl gerichtlich, anstehe. Was aber nichts daran änderte, dass jetzt alle froh waren, dass das AWO-Servicehaus Ellerbek, eines von insgesamt sieben AWO-Servicehäusern in Kiel, nun mit 19 Tagespflegeplätzen, 86 Wohnungen und 27 stationären Plätzen für alle Bedarfe geeignete Wohn- und Betreuungsformen auf dem Kieler Ostufer anbietet. Und so sprachen – oder besser sangen – die Mitarbeiter des Hauses den Bewohnern sicher aus der Seele, als sie den Gospel „Oh happy Day“ anstimmten, bevor es ans Küchenbuffet ging, um das neue Zuhause zu feiern. Denn auch in der Tagespflege wollen sie für die Menschen ihr Zuhause sein, wie Yvonne Martini betonte.