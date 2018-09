Gestaltungsbeirat : Ein neues Pflaster für die Kieler Straße

Der Planungs- und Gestaltungsbeirat spricht sich für die Neupflasterung der Kieler Straße aus. Die St.-Nicolai-Straße dagegen soll seiner Meinung nach als „Stück Geschichte“ bleiben, wie sie ist.

von Arne Peters

04. September 2018, 12:11 Uhr

Die Kieler Straße sollte umgestaltet werden, die Nicolaistraße dagegen unverändert bleiben – das ist die Empfehlung des Planungs- und Gestaltungsbeirats, der sich gestern mit dem barrierefreien Ausbau der Eckernförder Fußgängerzonen befasste. Zuvor hatte Andreas Werning von der „Landschaftsarchitekten und Ingenieure GmbH“ aus Lübeck vorgetragen, wie sich sein Büro die Umsetzung der politisch schon beschlossenen barrierearmen Neupflasterung vorstellt. Angeregt hatten dazu der Beirat für Menschen mit Behinderung und der Seniorenbeirat.

Die schwerwiegendste Kritik lautete, dass es unzählige Unebenheiten und Kanten bis zu vier Zentimetern Unterschied in der Kieler Straße gebe, die es für gehbehinderte Menschen schwierig mache. Der Vorschlag war, auf den Steinmix aus sieben verschiedenen Steinsorten künftig zu verzichten und dafür den roten Klinker für einen Großteil der Fläche zu verwenden. Die aufgenommenen Natursteine könnten dagegen unter Fahrradständern und Bäumen wieder Verwendung finden.

Das fand bei Andreas Werning nur wenig Anklang. Stattdessen stellte er zwei weitergehende Varianten vor: Zum einen in der Mitte der Kieler Straße die zuvor aufgenommenen Granitsteine für eine durchlaufende Fläche wiederzuverwenden und vor den Geschäften in durchlaufenden Bändern den roten Klinker beizubehalten. Oder – und das war seine favorisierte Variante – einen neuen, etwas helleren, in der Farbe changierenden Klinker zu verwenden und die gesamte Kieler Straße damit auszulegen. In unterschiedlichen Verbänden gepflastert, kennzeichnen die Steine den Bereich für die Auslagen der Geschäfte. In der Mitte der Straße verläuft die aus der Frau-Clara-Straße bekannte Regenrinne mit Fischmotiven.

Dem schloss sich der Gestaltungsbeirat an. „Die jetzige Pflasterung hat gar nichts mit der Stadt zu tun“, sagte Beiratsmitglied Teja Trüper. Sie habe keinen Bezug zu den Gebäudefassaden und den Seitengassen, sei teilweise willkürlich angelegt worden.

Auch für die Nicolaistraße hatte der Beirat eine eindeutige Meinung. Hier stellt besonders die Fläche aus Kleinpflaster in der Mitte der Straße ein Problem dar. Sie ist für viele gehbehinderte Menschen zu stark gewölbt, die Pflasterrinne aus Granitgroßpflaster dagegen zu tief ausgemuldet. Und die Neigung der Klinkerflächen ist so stark ausgeprägt, dass bei Nässe und Glätte Rutschgefahr besteht.

Hier schlug Andreas Werning vor, die gleiche neue Pflasterung wie in der Kieler Straße anzuwenden, Teja Trüper jedoch hielt dagegen: „Wir sind alle der Meinung, dass die Nicolaistraße so bleiben kann. Nur, um einen Höhenunterschied von zwei bis drei Zentimetern auszugleichen, muss man die Straße nicht für eine halbe Million Euro umbauen.“ Sie sei ein Stück Eckernförder Geschichte und eine „schöne und ästhetische Straße“.

Die letzte Entscheidung über eine Umgestaltung der Fußgängerzonen liegt bei der Ratsversammlung.