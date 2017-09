Mehr Platz : Ein neues Gebäude für die DLRG

vergrößern 1 von 3 Foto: Rissmann & m. Spieß Architekten 1 von 3

von Arne Peters

erstellt am 28.Sep.2017 | 06:10 Uhr

Eckernförde | Das Landeszentrum der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in der Berliner Straße wird erweitert. „Uns fehlt ein Multifunktionsraum für Gruppenarbeiten und Qualifizierungsmaßnahmen“, sagte gestern DLRG-Landesgeschäftsführer Thies O. Wolfhagen am Rande der Vorstandssitzung der Aktiv-Region Eckernförder Bucht in Gettorf. Die Aktiv-Region fördert das Projekt über die Europäische Union mit 40 000 Euro.

Die DLRG führt in ihrem Landeszentrum und Gästehaus in der Berliner Straße pro Jahr rund 1000 Schulungen für ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter durch. Zudem werden die Räumlichkeiten von externen Gruppen aus Sportvereinen, Schulen, Theatergruppen oder Chören genutzt. „Insgesamt zählen wir 11000 Übernachtungen pro Jahr in unserem Gästehaus“, so Thies Wolfhagen. Für diese Anzahl an Nutzern seien die Räumlichkeiten nicht ausgelegt.

Hinzu komme, dass sie nicht barrierefrei gestaltet sind. Die Gebäude aus mehreren Jahrzehnten haben unterschiedliche Höhenniveaus, für Rollstuhlfahrer teilweise unpassierbar. „Der Neubau wird Bettenhaus, Speisesaal und Seminarräume verbinden und diese unterschiedlichen Höhenniveaus ausgleichen“, erklärt Wolfhagen. Ziel sei es, Gästegruppen mit körperlichen Beeinträchtigungen eine passende Unterbringungsmöglichkeit und Teilhabe zu ermöglichen und damit auch diese Kundengruppe zu gewinnen.

Das neue Gebäude soll an den 50er-Jahre-Bau direkt an der Berliner Straße anschließen und parallel zur Straße verlaufen. Auf 96 Quadratmetern wird ein eingeschossiges Nebengebäude mit Gründach inklusive einer bienen- und insektenfreundlichen Begrünung und vielen Glasfassaden in massiver Bauweise erstellt. Es bietet einen 68 Quadratmeter großen Multifunktionsraum, der unter anderem als weiterer Seminarraum und als teilbarer Arbeitsraum genutzt werden kann. Außerdem soll ein 24 Quadratmeter großer Trocken- und Lagerraum entstehen. Baubeginn soll Herbst 2018 sein, Fertigstellung Frühjahr 2019.

Die Kosten belaufen sich insgesamt auf 226 000 Euro. Ein großer Teil wird über Fördergelder getragen – 40 000 Euro davon von der Aktiv-Region. Wolfhagen: „Voraussichtlich wird die DLRG noch rund 140 000 Euro selbst bezahlen müssen.“

Für den Vorsitzenden der Aktiv-Region Matthias Meins trägt das Projekt zum Gemeinwohl bei, da viele Ehrenamtliche verschiedener Ausrichtungen von dem Neubau profitieren. Er und Regionalmanager Dieter Kuhn weisen darauf hin, dass bis zum Jahr 2020 noch rund 1,5 Millionen Euro Fördergelder vergeben werden können. Dieter Kuhn: „Gute Projektideen sind immer willkommen.“ Voraussetzung ist unter anderem eine Kofinanzierung und die Förderung des Gemeinwohls durch das Projekt. Es sollte sich in den Bereichen Tourismus, Daseinsvorsorge, Bildung oder Klimaschutz ansiedeln lassen. Die Aktiv-Region bietet auch eine kostenlose Förderberatung an. Wer mehr wissen möchte, kann einen Blick auf den neuen Blog der Aktiv-Region werfen: https:// sway.com/Sdom4OAU0Hmv DS30?ref=email.

>Aktiv-Region Eckernförder Bucht, Am Kiel-Kanal 2, 24106 Kiel, E-Mail: vontroilo@aktivregion-hao.de, Tel. 0431/53030831