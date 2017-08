Ein nachklingendes Musik- und Kunsterlebnis

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Hoppla, und ich saß auf dem Rücken eines Wolfes – erlebt anlässlich des Besuches einer Generalprobe des schleswig-holsteinischen Festival-Orchesters. Die NordArt zeigt in diesem Sommer zum 19. Mal Arbeiten von 250 ausgewählten Künstlern aus vielen verschiedenen Ländern. In dem großen Park gibt es Skulpturen und Installationen zu bewundern, darunter auch eine Gruppe von riesigen Wölfen, in verschiedenen Stellungen und Gesten, die die Besucher anstarren. Der Wolf, auf dem ich gerne durch dunkle Wälder geritten wäre, sperrt sein Maul weit auf, als ob er mit mir meinen Apfel teilen wollte.

Ein Spaziergang unter den alten Bäumen, um den Teich herum, an Kunstwerken vorbei, ist eine Erholung pur für Körper und Seele.

Schon schallten aus der großen Thormannhalle Töne von sich einspielenden Künstlern. Dann erschien der Meister Christoph Eschenbach, es herrschten Stille und Konzentration. Geprobt wurde die Sinfonie Nr. 3 von Johannes Brahms. Ich war wiederum – wie in den Jahren davor – begeistert von dem geistigen und körperlichen Einsatz der ca. 120 Jugendlichen aus aller Welt, die mit Freude auch öfter Wiederholungen einiger Passagen spielten.

Mir gefällt es sehr, wenn ich diese Stellen der Sinfonie öfter höre. Diese Klänge bleiben mir noch lange im Ohr, so dass ich sie selbst später nachsummen kann. Drei Stunden dem Musikgeschehen zu lauschen ist wirklich bereichernd.

Ein Wort von dem Gründer der Internationalen Orchesterakademie des Schleswig-Holstein Musik-Festivals im Jahre 1987, Leonard Bernstein, der wusste, dass Musik immer mehr transportiert, als in den Noten steht: „Wer Musik verstehen will, muss sie zuerst selber machen.“





von Gernot Kühl

erstellt am 17.Aug.2017 | 17:08 Uhr