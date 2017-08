Ein Möwenkrimi oder: Hartes Leben auf den Dächern

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Es war wieder soweit! Die Möwenbabies, gerade geboren, wollten wieder einmal – obwohl ja Nestflüchter –, zu schnell ihr Nest verlassen und purzelten, eins nach dem anderen, das Dach gegenüber herunter, wie jedes Jahr. Die noch weichen Knochen verhinderten Schlimmeres und meine Nachbarin und die Nachbarin, auf deren Balkon sie gelandet waren, sammelten die drei kleinen Flaumknäule ein. Kurzerhand brachte meine Nachbarin sie im Karton in unseren Hinterhof, schön bewachsen, eine ideale Kinderstube. Für die Vogeleltern ist es trotzdem immer ein schwieriges Unterfangen, sich zwecks Fütterung in einen Hof herunterzulassen. Das kostet einen Vogel enorme Überwindung. Aber die Kinder waren gerettet, nur das zählte und hier wartete ein kleines Möwenparadies …

Die Eltern schrien zwar aufgeregt wie jedes Jahr, aber das kannten wir ja zur Genüge. Der Nabu hatte mir vor Jahren schon erklärt, dass die Eltern nicht verfolgen könnten, wenn man ihre Babies z.B. an den Strand bringen würde. Nun lebten und wuchsen die drei grau-braunen Möwenkinder also in unserem Hinterhof, immer beäugt von den Eltern, oft kreischend, jederzeit zur Verteidigung bereit. Wir meinten, sie wurden täglich größer. Mal kuschelten sie sich auf einem Thymianbüschel zusammen, mal machten sie die Glockenblumen platt. Ihnen ging es offensichtlich gut.

Nun mussten sie bald flugfähig sein, spreizten ihre Flügel, als würden sie winken. Nach fast drei Wochen erwarteten wir stündlich ihren Abflug ins richtige Möwenleben außerhalb eines, wenn auch schönen, Hinterhofes.

Dann eines Morgens, vor dem Frühstück, mein obligatorischer Blick nach unten! Nanu, keine Kinder, ein Blick nach rechts Richtung Hinterhoftür – und mir wurde flau im Magen. Dort lag eine kleine Möwenleiche, kein Blut zu sehen, aber eindeutig ein totes Möwenkind. Die Eltern waren nicht zu hören, ich ging davon aus, dass sie die beiden anderen nach dem ersten Flugversuch, der offensichtlich in der Frühe stattgefunden hatte, auf dem Weg in die neue Freiheit über die Dächer begleiteten.

Nun musste die kleine Leiche entsorgt werden, aber da bin ich die Falsche. Schon als ich auf dem Land wohnte, konnte ich mich nicht kümmern. Aber wir hatten just seit dem Tag Handwerker im Haus; Handwerker sind starke Kerle, die würden sicher helfen. Vier Männer wuselten herum, und ich fragte nach dem mit den stärksten Nerven. Der Bauleiter meinte, er kenne sich aus, er würde sich der Sache annehmen. Zeitungspapier zum Einwickeln stellte ich zur Verfügung. Ich hatte mich schon beruhigt, als es klingelte und die rechte Nachbarin meinte, in unserem Hof würden zwei tote Möwen liegen. Wie! Zwei? Inzwischen kamen drei Handwerker aus dem Hinterhof zurück und meinten, nun wären es drei Tote. Da wusste ich, dass der Traum vom Fliegen für unsere Möwenkinder nicht in Erfüllung gegangen war.

Unsere drei kleinen Hinterhof-Bewohner waren tot! Drei Wochen hatten wir sie begleitet, sie wachsen sehen, die Sorgen und Ängste der Eltern verfolgt. Es wurde sehr still, keine Möwenmutter beäugte mich mehr beim Frühstück, kein Fiepen hungriger Möwenkinder, wenn ich dort las. Ich weiß, sie hätten uns ja so oder so verlassen, aber das hatten wir uns etwas anders vorgestellt.

Inzwischen vermuten wir, dass die Möweneltern mit der Fütterung einen Virus an ihre Kinder übertragen haben, denn warum sollten plötzlich drei quicklebendige Möwenkinder auf einen Schlag tot umgefallen sein?



PS: Ein Gedanke geht mir doch im Kopf herum: Können Möweneltern trauern?