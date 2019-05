Jugend im Rat : Ein Jugendrat für Eckernförde

Die Jugendlichen in Eckernförde sollen in Form einer Jugend-Ratsversammlung in den politischen Entscheidungsprozess eingebunden werden.

von Arne Peters

23. Mai 2019, 15:01 Uhr

Eckernförde | Kinder und Jugendliche sollen in Eckernförde ein größeres politisches Gewicht bekommen. Deshalb hat der Ausschuss für Jugend, Kultur, Bildung und Sport im März auf Antrag von SPD, FDP, Die Linke und SSW beschlossen, dass eine Jugend-Ratsversammlung installiert werden soll, die kinder- und jugendrelevante Themen bespricht und Beschlüsse fasst. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses am Mitwwochabend hat Bürgermeister Jörg Sibbel erläutert, wie so eine Jugend-Ratsversammlung aussehen könnte.

Laut Antragsteller ist das Ziel, dass Kinder und Jugendliche die Scheu vor der Politik verlieren und stattdessen Interesse und Begeisterung dafür entwickeln. „Dafür ist ein niedrigschwelliges Angebot notwendig“, so Sibbel. „Mit konkreten, echten Beschlüssen. Sonst wird es eine Spielwiese, die niemand ernst nimmt.“

Einmal im Jahr soll ein Planspiel unter dem Titel „Jugend im Rat“ stattfinden, bei dem die realen Prozesse der Kommunalpolitik nachgespielt werden. Die von den Jugendlichen ausgewählten Themen werden in Arbeitsgruppen schriftlich so aufbereitet, dass alle Teilnehmer von „Jugend im Rat“ darüber beraten und in Form einer Sitzung der Jugend-Ratsversammlung hierzu einen Beschluss fassen können. Diese Beschlüssen werden in den städtischen Fachausschüssen beraten und von der Ratsversammlung gegebenenfalls bestätigt.

Die Verwaltung schlägt vor, 30 Schüler ab einem Alter von 15 oder 16 Jahren von den weiterführenden Schulen in Eckernförde zu beteiligen. Diese Schüler müssten für die Sitzung von den Schulen freigestellt werden, um auf ihrer Sitzung im Ratssaal zu diskutieren – die Schulen haben schon ihre Bereitschaft dazu signalisiert. Die Jugendlichen werden von der Bürgervorsteherin und von Mitgliedern der Ratsversammlung sowie eventuell von Lehrern angeleitet und betreut. Die Themen der Versammlung werden von der Stadt grundsätzlich nicht vorgegeben, sie werden von den Jugendlichen ausgewählt.

Ausschussvorsitzender Thorsten Peuster (SSW) merkte an, dass die Beschlüsse der Jugendlichen möglichst innerhalb von zwei Monaten umgesetzt werden sollten: „Jugendliche sind nicht lange Jugendliche.“ Sie würden schnell aus dem Jugendalter herauswachsen und sonst die Umsetzung ihrer Beschlüsse nicht mehr als Jugendliche erleben. Die Ausschussmitglieder nehmen nun den Vorschlag der Verwaltung zur Umsetzung einer Jugend-Ratsversammlung zur internen Diskussion mit in die Fraktionen.