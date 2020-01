Treffpunkt in Waabs : Ein Haus für die Bürger

Das Dörphus im ehemaligen Haus des Gastes soll Treffpunkt werden.

von Dirk Steinmetz

07. Januar 2020, 09:33 Uhr

Waabs | Ein Treffpunkt für die Bürger, ein Versammlungsraum für Verbände oder ein Raum für Veranstaltungen und auch private Feiern – in Waabs bietet das ehemalige Haus des Gastes als Dörphus nun viele Möglichkeiten. Unter der Regie eines Dörphus-Teams steht die Gemeinde-Immobilie verschiedenen Nutzern zur Verfügung.

„Wir sind froh, dass wir das Gebäude für die Bürger erhalten konnten“, erklärt Jürgen Lumack. Er gehört zum Dörphus-Team, das von der Gemeinde mit der Organisation der Nutzung des Gebäudes mit einer Satzung betraut wurde. Das Team selber ist für die Vergabe des Schlüssels, für die ordnungsgemäße Übergabe und Rücknahme der Räumlichkeiten sowie die Terminkoordination und Abrechnung möglicher Nutzer zuständig. Unter dem Motto „Von Bürgern, für Bürger“ soll das Dorfgemeinschaftshaus allen zur Verfügung stehen.

Bereits regelmäßiger Nutzer des Gebäudes ist die Bio-Einkaufsgemeinschaft Waabs. Jeden Donnerstag von 13 bis 17 Uhr sind sie im Haus. In der Zeit ist das Haus natürlich auch für andere geöffnet. So laden Spiele ein und es gibt einen Bücherstand, den Ina Tuckermann, Mitglied des Teams, pflegt. „Das läuft schon seit dem Sommer ganz gut“, berichtet sie. So kann jedermann Bücher bringen und sich im Gegenzug Titel aus den Regalen im Vorraum mitnehmen.

Auch die Parteien haben den Raum mit zahlreichen Tischen und Stühlen schon für Sitzungen genutzt. Sehr rege nutzt das DRK die ebenerdigen und damit barrierefreien Räume, berichtet dessen Vorsitzender Michael Brief, ebenfalls vom Dörphus-Team. Ob Tanzkreis oder Handarbeitskreis, die Mitglieder kommen gerne in die neue Dorfmitte. Weitere Nutzer sind willkommen. So könnten Spielkreise für zum Beispiel Rommé, Skat oder andere Gesellschaftsspiele dort ebenso eine Heimat finden wie auch Mutter-Kind-Gruppen oder andere Gesundheitsangebote. „Es ist für die Bürger weitgehend kostenfrei“, erklärt Lumack. Nur wer die Räume für ein gewerbliches Angebot nutzt oder aber die Öffentlichkeit zum Beispiel für eine private Feier ausschließt, der muss eine Gebühr bezahlen.

Wer den Raum benötigt, wendet sich an ein Mitglied des Dörphus-Teams. Dazu zählen zu den genannten noch Christian Netz, Roswitha Lumack und Elvira Brief. Hauptansprechpartner ist Christian Netz. Über ihn können Termine abgesprochen werden. Das Team prüft den Wunsch und übergibt einen nummerierten Schlüssel, dessen Übergabe in einem Schlüsselbuch dokumentiert wird. „So wissen wir immer, wer einen Schlüssel hat“, ergänzt Elvira Brief.

In der Saison möchte das Team das Haus gerne von Donnerstag bis Sonntag regelmäßig öffnen. Dann finden auch Urlauber und Radfahrer immer Ansprechpartner, können gegen kleines Geld etwas Kaltes trinken oder schnacken und sich Tipps für ihren Aufenthalt holen. Immer offen sein soll der Vorraum mit dem Bücherstand, Informationen für Touristen und die öffentliche WC-Anlage. Hier unterstützen die Gemeindearbeiter das Team und öffnen morgens und schließen spätnachmittags wieder. Informationen bei den Dörphus-Team-Mitgliedern oder der Telefonnummer 04352/ 95 48 46 8 (AB).