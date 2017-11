5000 Besucher : Ein ganzes Dorf feiert Advent

vergrößern 1 von 3 Foto: querhammer (3) 1 von 3

Dänischenhagen | Der Weihnachtsmann liest Geschichten vor. In der Schule singt der Chor der Landfrauen. Die Jüngsten können sich in der evangelischen Kita schminken lassen. Zum Stöbern lädt der Flohmarkt ein. Rote Oldtimer-Trecker laden Jungen und Mädchen zur Spazierfahrt ein. Das ganze Dorf war am Wochenende auf den Beinen. Der Handels- und Gewerbeverein Dänischenhagen hatte am Freitag und Sonnabend zum elften Mal in Folge zur Adventsmeile eingeladen, auf der sich an beiden Tagen rund 5000 Besucher tummelten.

Viele Geschäfte hatten geöffnet, Häuser waren adventlich geschmückt, Zelte aufgebaut, Garagen und Carport wurden zu Verkaufsständen umfunktioniert. Eigentlich beginnt die Adventszeit erst eine Woche später, aber „die Gewerbetreibenden wollen ihre Adventsdeko verkaufen. Deshalb findet die Adventsmeile immer am Freitag und Samstag vor dem Totensonntag statt“, erklärte Organisatorin Sarah Förstner-Laschinsky.

Zum zweiten Mal sang der Landfrauenchor unter der Leitung von Gisela Marquardt bei der Adventsmeile. Am Bastelstand der Landfrauen im Erdgeschoss der Schule herrschte rege Betriebsamkeit – viele Kinder nutzten die Möglichkeit, Adventsdeko zu basteln. In der WingTsun EWTO-Schule verwandelte sich Schulleiter André Sonntag in einen Weihnachtsmann mit dichtem weißen Rauschebart und zog die Kinder mit seinen Geschichten in seinen Bann. Birgit Lütgens aus Borghorsterhütten war vom Handels- und Gewerbeverein für das Kinderschminken engagiert worden. Die Unternehmerin zauberte kleinen Mädchen wahre Kunstwerke auf ihre Gesichter, so zum Beispiel der fünfjährigen Mara. Mia (8) aus Marienfelde war schon geschminkt zur Adventsmeile gekommen – sie war das erste Mal dabei. Ihr hat die Fahrt mit dem Trecker am besten gefallen. „Das war cool.“ Zwei kleine Geschäfte sind in der Dorfstraße 19 beheimatet. Die Eheleute Anke Lübke (52) und Jochen Hoffmann (53) betreiben ein Serviceunternehmen. Schwester Sabine Hoffmann (53) näht Puschen und Gummihosen für Kinder. Den gemeinsamen Laden hatten sie während der Adventsmeile auf das geräumige Carport am Haus ausgedehnt. Dort gab es Kaffee und Kuchen und allerlei Weihnachtliches zu kaufen –Adventsgestecke und Nussknacker aus zweiter Hand zum Beispiel. Ilona Bockhorn (39) öffnete zum 7. Mal ihren Flohmarkt auf der Adventsmeile. Sie bot Textilien, Gläser, Spiele, Bücher und Weihnachtssterne, gefaltet aus Seekarten, an. 38 Gewerbetreibende und Privatpersonen beteiligten sich an der Adventsmeile (2016 waren es 30). Sarah Förstner-Laschinsky, die die Adventsmeile zum 4. Mal in Folge organisiert hat, hat ein Ziel: „Ich möchte, „dass die Meile jedes Jahr ein bisschen größer wird.“ Von der Gemeinde wünscht sie sich, dass diese im nächsten Jahr die Straße festlich beleuchtet. Während der Adventsmeile stand bei allen beteiligten Gewerbetreibenden ein Sparschwein auf demTresen, ebenso beim Kinderkarussell, auf dem die Jüngsten kostenfrei fahren konnten. In den nächsten Tagen werden die Sparschweine geknackt. Der Erlös wird für die Anschaffung einer neuen Schaukel der evangelischen Kindertagesstätte verwendet.