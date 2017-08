Mühlenberg : Ein Friedhof und seine Geheimnisse

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Eckernförde | Der Friedhof am Mühlenberg ist wohl der schönste im Ostseebad. Auf der 3,9 Hektar großen Fläche, die 1827 als Friedhof angelegt wurde, finden sich unter mächtigen Linden Gräber von Eckernförder Persönlichkeiten, aber auch Kriegsgräber und Gräber von Zwangsarbeitern sowie Familiengruften – und eine Kanone. Unter dem Motto „Künstler, Kaufleute und Kämpfer – ein Friedhof erzählt Geschichte(n)“ bietet Stadtführerin Petra Franke-Weingart seit fünf Jahren Führungen über den Friedhof an.

An diesem Abend sind es rund 20 Interessierte, die mehr über den Friedhof wissen möchten. Nicht nur Urlauber, wie Christina Mertens aus München (48) sind unter den Teilnehmern – auch Einheimische haben sich eingefunden. So zum Beispiel Britta Bendixen. 20 Jahre hat die Eckernförderin in Kleinwaabs gelebt und ist jetzt in ihre Geburtsstadt zurück gekehrt. „Und jetzt möchte ich mehr über die Stadt wissen“, sagt sie.

So erfährt die Erzieherin, dass Eckernförde beinahe durch den Bau von Kanälen mit dem Nord-Ostsee-Kanal verbunden worden wäre – wenn die Visionen von Hermann Petersen (1849 bis 1933) Wirklichkeit geworden wären. „Ein Mann mit einer großartigen Lebensgeschichte und tollen Visionen, der nie aufgab“, erzählt Petra Franke-Weingart. Vom Kanal sollte es einen Durchstich zum Wittensee geben, vom Wittensee zum Windebyer Noor und dann in den Eckernförder Hafen. Er war sogar in Berlin vorstellig und hatte schon die Zusage von 170 Millionen Reichsmark in der Tasche, als der Erste Weltkrieg die Pläne zunichte machte. Petersen versuchte sich an anderen Projekten, wie dem Kreideabbau, verlor aber alles, verarmte schließlich und verlor den Verstand.

Noch heute profitiert die Stadt von der Gaehtjeschen Stiftung. In der Grabanlage des Senators Heinrich Friedrich Daniel Gaehtje (1792 bis 1874) sind viele kleinere Grabsteine von Anverwandten zu sehen – eigene Nachkommen hatte der Senator und reiche Kaufmann nicht. Er setzte mit seinem Testament vom 29. November 1859 die Stadt Eckernförde zur Universalerbin seines Vermögens ein. Gleichzeitig ordnete er die Errichtung zweier Stiftungen an, die Familienstiftung zur Unterstützung Bedürftiger und das Familienvermächtnis zum Wohle seiner Heimatstadt.

Widerstand gegen die Willkürherrschaft der Nationalsozialisten im Dritten Reich leistete Propst Heinrich Lango (1876 bis 1961), der ebenfalls auf dem Friedhof beigesetzt wurde. Er kaufte am Bistensee ein eigenes Haus, um die kirchliche Jugendarbeit, die seit 1936 verboten war, weiterzuführen. Weitere bekannte Eckernförder Persönlichkeiten, wie den Blumenmaler Max Streckenbach, lernen die Teilnehmer auf dem Spaziergang kennen. Oder Willers Jessen (1870 bis 1949), der den Eckernfördern durch die gleichnamige Schule und als Begründer des Stadtarchivs bekannt ist. Die Stadtführerin verrät, dass der Schulrektor und Naturfreund Zeit seines Lebens alles vorbereitete – so auch seine eigene Trauerfeier. Vor seinem Tod schrieb er die Namen derjenigen auf die Briefumschläge, die eine Trauernachricht erhalten sollten.

Die Gruppe bleibt auch an großen Grabanlagen, wie der der Kaufmannsfamilien Siemsen und Krafft Lorenzen, die nach vielen Generationen heute noch in Eckernförde wirken, stehen. „Besuchen Sie das Geschäft von Hermann Krafft Wolter“, rät die Stadtführerin. „Sie betreten eine andere Welt.“ Eine Kanone auf dem Friedhof erinnert an Ludwig Theodor von Preusser, der als Befehlshaber der Süderschanze am 5. April 1849 an Bord des dänischen Schiffes „Christian VIII.“ starb. „Dieses Datum ist als Tag von Eckernförde bekannt“, erklärt die Stadtführerin.

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 19.Aug.2017 | 06:00 Uhr