Frühlingsfest : Ein Fest bringt Senioren in Schwung

180 Besucher waren am Donnerstag beim Frühlingsfest für Senioren in der Stadthalle. Die Tanz- und Gesangsgruppen brachten sie dazu, mitzumachen.

von Arne Peters

27. April 2018, 06:22 Uhr

Eckernförde | Für Helga Möller ist das Frühlingsfest der Senioren immer wieder eine willkommene Abwechslung. „Hier kommt man mit den alten Eckernfördern auf einen Schnack zusammen“, sagt sie und liegt damit genau auf der Linie der Organisatoren: Arbeiterwohlfahrt (Awo), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Kirchengemeinde St. Nicolai und Sozialverband Deutschland veranstalten das Fest in der Stadthalle alle zwei Jahre, um den Eckernförder Senioren zu ermöglichen, eine große Gemeinschaft in fröhlicher Atmosphäre zu erleben.

Zum zehnten Mal haben die Veranstalter diesmal eingeladen. „Jeder Verband hat sein eigenes Klientel“, sagte Hans-Georg Wonigeit von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) bei der Begrüßung. Darunter seien auch viele Senioren, so dass sich ein gemeinsames Fest anbiete.

300 Gäste waren es im vergangenen Jahr, diesmal kamen 180 Besucher. „Wir müssen schauen, ob wir die Kosten wieder hereinbekommen“, so Wonigeit auf Nachfrage. „Dann werden wir auch in zwei Jahren wieder ein Fest veranstalten.“ Die Organisation geht dabei immer reihum. Diesmal war die Awo federführend, im nächsten Jahr wäre der Sozialverband an der Reihe.

Das Fest selbst eröffnete nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken der Chor der Sprottenschule – in deutlich abgespeckter Version. „Ursprünglich sollte die Chor- und Theater AG der Pestalozzischule auftreten, musste aber kurzfristig wegen Krankheit absagen – da sprang spontan die Sprottenschule ein und brachte mit Liedern wie „99 Luftballons“ und „Applaus, Applaus“ Schwung in die Bude. Besonders gut kam „An de Eck steiht ’n Jung mit ’n Tüddelband (Hamborger Jung)“ an, das zu „Eckernförder Jung“ umgetextet wurde und unter den Gästen viele Mitsinger fand.

Für Heiterkeit sorgten Opsteekfru Stine (Christel Fries) und Fischer Fiete (Werner Pötzsch), die zunächst die Funktion ihrer Kleidung erklärten, bevor es über Stines Verhältnis mit dem NDR-Moderator Yared Dibaba unter anderem zu „geschlechtsreifen Sprotten“ ging.

Zum Mitmachen animierte die Awo-Tanzgruppe, die internationale Kreistänze aufführte und mehrere Gäste dazu brachte, sich den Tänzern anzuschließen. Schließlich holten die Sänger der Alten Fischräucherei noch einmal alles aus den Senioren heraus: Bei Volksliedern zum Frühlingsanfang sangen viele Gäste mit.