Eckernförde : Ein Bild wird zur Freizeitreise

Guter Tausch: Sparkassen-Vorstandsmitglied Ulrich Boike erhält ein altes Foto von Heinz Teufel, dafür bekommen Rotary und die Lebenshilfe jeweils 500 Euro.

von Arne Peters

24. Juli 2019, 16:43 Uhr

Eckernförde | Aus einem alten Foto wird eine Fahrt in die Bispinger Heide: 18 Jahre lang schlummerte ein Portraitbild des Sparkassen-Vorstandsmitgliedes Ulrich Boike im Archiv der Eckernförder Zeitung, jetzt ist es nach Hause zurückgekehrt und tut damit auch noch Gutes.

Ulrich Boike, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Förde Sparkasse, hat gut lachen: In einer Woche geht der 64-Jährige in den Ruhestand, hat Zeit für Familie, Freunde und Hobbys. Bei einem Gespräch mit EZ-Redaktionsleiter Gernot Kühl kam dieser auf die Idee, ihm zu diesem Anlass ein Portraitfoto aus dem Archiv der Zeitung zu überlassen. Das hatte Heinz Teufel im Jahr 2001 zum 150-jährigen Bestehen der Eckernförder Zeitung aufgenommen: Eine Fotoserie zeigte Menschen des öffentlichen Lebens in der Region. Sie wurde in der Zeitung veröffentlicht, die Bilder in der Größe von 1x1 Meter in den Redaktionsräumen ausgestellt.

Ulrich Boike erklärte sich sofort bereit – sowohl damals zur Teilnahme als auch jetzt zur Übernahme des Fotos gegen eine Spende für den guten Zweck. 1000 Euro waren abgemacht, zumal der Fotograf Heinz Teufel das Bild kostenfrei zur Verfügung stellte. Seine Voraussetzung: Die Hälfte des Geldes kommt dem Rotary-Club Eckernförde für ein neues ökologisches Projekt zugute.

Die andere Hälfte erhält die Lebenshilfe Eckernförde, die in ihrer Einrichtung am Ende des Pferdemarktes Freizeitangebote für Menschen mit Behinderung vorhält. Ein kleiner Kreis an Ehrenamtlichen spielt, bastelt, kocht und musiziert täglich in den Nachmittags- und Abendstunden mit den insgesamt rund 50 Besuchern, fährt mit ihnen zum Schwimmen und unternimmt Tages- und Wochenfahrten – Angebote, die sich viele der Besucher sonst nicht leisten könnten. „Demnächst wollen wir gern in den Center-Park in der Bispinger Heide“, so Michael Babka, zweiter Vorsitzender der Lebenshilfe. „Dafür können wir das Geld gut gebrauchen.“ Am wichtigsten sei jedoch die soziale Funktion der Lebenshilfe. „Auf diese Weise kommen unsere Besucher mit anderen Menschen außerhalb ihrer Wohnstätte oder ihrer Werkstatt in Kontakt.“

Ulrich Boike besitzt dafür jetzt sein Konterfei in Über-Lebensgröße. Für gewöhnlich würde er sich kein Portrait in dieser Größe kaufen, aber für den guten Zweck macht er eine Ausnahme. Das Bild, das ihn beim Richten seiner Brille als „typischer Handbewegung“ zeigt, hänge er vielleicht zu Hause ins Büro. „Ich glaube kaum, dass meine Enkel ein so großes Bild von ihrem Opa haben wollen.“