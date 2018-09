Ortstermin Eimersee : Eimersee darf nach elf Jahren wieder frei ablaufen

Der Umweltausschuss stimmte am Donnerstag auf seiner Sitzung der Wiederöffnung des Ablaufs zu. Die Einwilligungen von Stadt, Wasser- und Bodenverband sowie des Kreises liegen bereits vor.

Pflanzenreste setzen sich immer wieder vor das Einlaufgitter des Eimerseeablaufs, so dass es häufig zu einer Verstopfung kommt. 30 bis 40 Meter fließt das Wasser des Eimersees durch ein Rohr Richtung Borbyer Hufe und Martin-Krebs-Weg, wo es in den Lachsenbach mündet. „Werden die Pflanzenreste nicht entfernt, schwappt der Ablauf doch über seine Ufer, was vor elf Jahren so nicht geplant war“, erklärte Michael Packschies, Leiter der Abteilung Naturschutz und Landschaftsplanung, am Donnerstag den Mitgliedern des Umweltausschusses, die vor Beginn ihrer Sitzung im Ratssaal einen Besichtigungstermin am Eimerseeablauf hatten.

Auch aus ökologischer Sicht sei die Verrohrung inklusive eines erhöhten Schachts einige Meter weiter nicht zu begrüßen. Zwar könnten die Kaulquappen den Lauf hinunterschwimmen, aber in der Gegenrichtung könne kein Fisch aufsteigen. „Eine ökologische Durchlässigkeit aller Gewässer ist wichtig“, sagte Packschies. Er plädiert daher für die Wiederöffnung des Eimerseeablaufs. Unterstützung erhält er vom Wasser- und Bodenverband, den Stadtwerken sowie der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises, der 2007 die Verrohrrung angeordnet hatte. Grund war damals eine Verkeimung des Borbyer Trinkwassers. Das Brunnengelände der Stadtwerke liegt in unmittelbarer Nachbarschaft. Der Kreis hatte befürchtet, dass die Verkeimung etwas mit dem Wasser des Eimersees zu tun haben könnte, „was sich als falsch herausstellte, aber die Verrohrung war da“, berichtete Packschies, „wir alle wollen eigentlich, dass der Ablauf in irgendeiner Weise wieder geöffnet wird.“ Schwierigkeiten bereite das Gefälle zum Gelände der Stadtwerke hin. Man müsse einen Einschnitt baggern, der zur Seite des Brunnengeländes mit Steinen befestigt werden solle. Hinsichtlich der Kosten gebe es eine hohe Fördermöglichkeit für das Projekt, so Packschies. In seiner anschließenden Sitzung signalisierte der Umweltausschuss ihm eine einstimmige Unterstützung.

Einen kurzen Ausflug unternahmen die Ausschussmitglieder anschließend auf die unmittelbar neben dem Eimersee liegende rund zwölf Hektar große Fläche, die noch bis 2019 an einen Landwirt verpachtet ist, der dafür eine Stilllegungsprämie erhält. Schon lange beabsichtige die Stadt, diese Fläche, die sich im Besitz des GWU befindet, zu kaufen und eine Ökokontofläche zu entwickeln, informierte Packschies. Er erinnerte daran, dass noch bis 1985 diese Fläche für eine Wohnbebauung vorgesehen gewesen sei.