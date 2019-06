Spatenstich für Hospiz Dänischer Wohld : Ehrengast Wolfgang Kubicki in Gettorf

Beim offiziellen Spatenstich für das stationäre Hospiz Dänischer Wohld in Gettorf war auch Ehrengast Wolfgang Kubicki vor Ort.

von Torsten Peters

21. Juni 2019, 17:21 Uhr

Gettorf | Eine anfängliche Idee nimmt immer mehr Gestalt an. Pünktlich zum Sommerbeginn fand gestern der offizielle Spatenstich für das neue Generationen übergreifende stationäre Hospiz im Wohld statt. Kurz vor Beginn kam auch Ehrengast Wolfgang Kubicki, Vize-Präsident des Deutschen Bundestags (FDP), in Gettorf vorgefahren. Dieser war gut gelaunt. Auf die Bitte der Fotografen für ein gemeinsames Bild doch ein wenig nach rechts zu rücken, antwortete Kubicki trocken: „Nach rechts rücke ich nur höchst ungern.“

Nach dem qualvollen Tod seines Bruders hat sich Kubicki, der seine Honorare aus TV-Auftritten übrigens regelmäßig spendet, intensiver mit der Thematik auseinander gesetzt: „Ich bin froh, in einem Land zu leben, das als einziges den Menschen ganz an den Anfang seiner Verfassung gestellt hat. Zu einem würdevollen Leben gehört aber auch ein würdevoller Tod. Hierfür wird das Hospiz einen großen Beitrag leisten. Besonders faszinierend finde ich auch, dass es generationenübergreifend ist, denn keiner von uns weiß, wann es einen treffen kann.“

Gettorfs Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU) begrüßt den Bau des Hospizes in seiner Gemeinde und lobte den Einsatz der Vorsitzenden des Hospizvereins, Dr. Friederike Boissevain: „Sie hat es geschafft, nicht nur Privatleute, sondern auch kommunale und staatliche Einrichtungen sowie Unternehmen von der Idee zu begeistern. Dafür danke ich ihnen sehr.“

Jens Krabbenhöft, Amtsvorsteher Dänischer Wohld (CDU), freute sich über „das Erreichen einer neuen Etappe nach langem Vorlauf. Bemerkenswert ist, dass 14 Gemeinden einen gemeinsamen Vertrag mit dem Hospiz abgeschlossen haben. Dies zeugt von einer großen Unterstützung. Das Amt wird das Hospiz auch in Zukunft unterstützen.“

Sönke-Peter Paulsen, Amtsdirektor des Amtes Dänischenhagen, gratulierte Boissevain zum Erreichten. „Es war beeindruckend, wie schnell sie alle von ihrer Idee nicht nur überzeugen, sondern begeistern konnte. Es sind noch einige Hürden zu nehmen. Aber der Bedarf einer solchen Einrichtung wird von niemandem angezweifelt. Ich hoffe sehr, dass wir hier auch sehr bald eine Eröffnungsveranstaltung werden feiern können.“

Der ehemalige Amtsvorsteher des Amtes Dänischer Wohld, Kurt Arndt, hat das Projekt von Anfang an begleitet. „Ich erinnere mich noch gerne an den 16. März 2015, einen Montag, zurück als Dr. Boissevain mit ihrer Begleitung ins Amt gekommen ist und Amtsdirektor Matthias Meins und mich sofort zutiefst überzeugt hat, für die Region ein stationäres Hospiz zu bauen."

Sie haben bei uns ein Feuer entfacht, das bis heute brennt. Das Hospiz ist ein Meilenstein für unsere Region. Ex-Amtsvorsteher Kurt Arndt

Kreispräsidentin Dr. Juliane Rumpf (CDU) betonte, dass das große ehrenamtliche Engagement das Leben in den ländlichen Gebieten so lebenswert mache. „Wir wissen bei uns in den Dörfern, dass wenn einer in Not ist, wir alle zusammen stehen. Für dieses Geschenk eines Hospizes möchte ich mich im Namen des Kreises bedanken. Es nimmt vielen die Angst vor dem Tod.“

Dr. Friederike Boissevain bedankte sich für die Worte und die zahlreichen Unterstützer: „Dieses zunächst utopisch und unüberwindlich erscheinende Projekt ist mittlerweile gut ins Rollen gekommen. Mittlerweile haben wir schon 250 Mitglieder mit 80 Ehrenamtlichen, die in verschiedenen Bereichen aktiv sind. Gerade von einem Hospiz auf dem Land haben viele abgeraten. Aber zum Glück haben wir es gemeinsam durchgezogen. Dieser Zusammenhalt hat uns auch bei Krankenkassen und Behörden Türen geöffnet. Unsere Arbeit basiert auf einer Praxis der Nähe, die es heute nur noch selten gibt. Nun hoffen wir, dass wir Ende September oder Oktober aus dieser Wiese etwas Schönes machen können.“

Info: Das Hospiz im Wohld

Vorgesehen sind zehn Betten, von denen zwei für Kinder bereitgestellt werden – einmalig in Schleswig-Holstein. Ebenso wie die finanzielle Beteiligung der 14 Gemeinden aus dem Dänischen Wohld. Die Gemeinde Gettorf hat dem Hospiz ein Grundstück (Lindentor Abfahrt Hüttenkoppel/Butterkamp) im Sinne des Erbbaurechts zur Verfügung gestellt. Das Hospiz wird von der DRK-Anschar-Schwesternschaf-Kiel (Erwachsene) und der DRK-Heinrich-Schwesternschaft (Kinder) geleitet. Die Inbetriebnahme ist im Sommer 2020 geplant. Der hundertprozentige Gesellschafter ist der Hospizverein Dänischer Wohld. Geschäftsführer der „Hospiz im Wohld gGmbh“ sind Dr. Friederike Boissevain und Rolf Holm. Die Baukosten werden etwa 3,2 Millionen Euro betragen. Trotz der vielen finanziellen Zuwendungen ist und bleibt das das Hospiz auf Spenden angewiesen. Der 1. Hospizlauf findet am Sonntag, 22. September, ab 9.30 Uhr in Gettorf statt.