Arbeiterwohlfahrt ehrt ihre langjährigen Mitglieder : Ehepaar Wonigeit seit 40 Jahren aktiv

von shz.de

08. April 2019, 11:37 Uhr

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) ehrte ihre langjährigen Mitglieder. Allen voran der Vorsitzende Hans-Georg Wonigeit und seine Frau Siglinde selbst – sie engagieren sich bereits seit 40 Jahren für soziale Gerechtigkeit und die Belange der Arbeiterwohlfahrt. „Seit 20 Jahren prägst du den Ortsverein mit einer Ruhe und Gelassenheit, Erfahrung und Zuverlässigkeit. Deine Ehefrau hält dir den Rücken frei. Wir blicken immer wieder auf all die vielen Aufgaben, die du auch im Kreisvorstand geleistet hast. Euch beiden sei gedankt für 40 Jahre Treue zur AWO“, sagte Awo-Kreisvorsitzender Jochen Wendt-Köhler. Eine weitere besondere Ehrung gab es für Helmut „Helli“ Körn (80), der auf eine 30-jährige, sehr aktive Awo-Mitgliedschaft zurückblicken kann. In seiner Laudatio sagte der ehemalige AWO-Kreisvorsitzende Martin Klimach-Dreger: „Du warst immer da, immer mit dem Blick für die Gemeinschaft. Viele Jahre als 2. Vorsitzender im Ortsverein, als Schriftführer, von 1997 bis 2000 als Vorsitzender, 10 Jahre als Kassenwart und dann als Revisor. Ich habe nie wieder einen so perfekten Kassenbuchführer kennengelernt. Du hast jeden Pfennig gefunden, jede verlorene Briefmarke entdeckt. Du warst das Rückgrat im Ortsverein.“

Hans-Georg Wonigeit und seine Stellvertreterin Annette Giencke ehrten danach Charlotte Hansen, Helga Bock und Waltraud Raum für zehnjährige Mitgliedschaft. Ferner wurden in Abwesenheit geehrt: Karl Lorenzen, Heidrun Isolt und Hilke Indinger (30 Jahre), Catarina Bartling, Dagmar Grosenick, Renate Liedtke, Wilfried Hoyer, Regina Clasen, Regine Jordan und Heidi Packschies (25 Jahre), Arne Schipper, Gertrud Wunderlich und Edda Daniel (20 Jahre) und Heidemarie Pommerening (10 Jahre). cfr