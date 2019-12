Immer am 27. Dezember: : Ehemalige Eckernförder Bauschüler treffen sich seit 57 Jahren jedes Jahr

Mitglieder des Examensjahrgangs 1963 können sich noch lebhaft an die Studienzeit in Eckernförde erinnern.

von Gernot Kühl

27. Dezember 2019, 19:02 Uhr

Sie sind Jahrgang 1938 bis 40 und kennen die „ganz alte Bauschule und die „alte Bauschule“ noch aus ihrer aktiven Zeit. 10 der 20 Absolventen der Bauschule des Absolventenjahres 1963 haben ihr 57. Semestertreffen in ununterbrochener Reihenfolge mit einem Besuch „der ganz alten Bauschule“ in der Kieler Straße 78 gefeiert. Die „Dauerbrenner“ aus Eckernförde dürften damit in der landesweiten Hitliste traditioneller Semestertreffen ganz vorn liegen.

Eine bemerkenswerte Leistung, die von einem großen Zusammenhalt der einstigen Studienkollegen zeugt, die sich selbst als „verschworene Gemeinschaft“ bezeichnen, in der man ohne Scheu über alles und jeden sprechen darf. Die Organisation hat alljährlich der seit einiger Zeit in Eckernförde lebende Dipl.-Ing. für Bauwesen, Siegfried Schimmelpfennig. Neben ihm kommt auch Karl-Heinz „Charly“ Warner aus Eckernförde, die meisten anderen wohnen im Nahbereich Kiel, Schleswig, Flensburg, Heiligenhafen oder Reinbek, die weiteste Anreise hat Uwe Schröder aus Essen.

Studium, Exkursionen, Fußball, die Semesterkneipe Dehn’s Gasthof und Eckernförder Mädels

Die Männer sind vertraut miteinander, in jeder Hinsicht. Die Chemie stimmt, Geschichten von einst machen die Runde – Studium, Exkursionen, Fußball, die Semesterkneipe Dehn’s Gasthof, die Eckernförder Mädels. Und natürlich immer wieder die ganz alte und die alte Bauschule, die die jungen Architekten und Bauingenieure von einst so geprägt und zusammengeschweißt haben.

Am historischen Ort, dem früheren nur durch Stellwände getrennten Lehrsaal, stellt heute Künstler und Kurator Falko Windhaus eigene und Werke anderer Künstler in der Galerie 66 aus. Ein imposanter Saal mit inspirierender Atmosphäre und sehenswerter internationaler Kunst, der zum intellektuellen Austausch anregt. Windhaus „duzt“ die Bauschüler-Riege mittlerweile.

Auch der Inhaber des Ganzen, Prof. Dr. Peter Jochimsen, fand großen Gefallen an den gestandenen Männern, die neben dem munteren Austausch über die frühere Studienzeit in Eckernförde, die mehrfache Erringung der Bauschul-Fußball- und Handball-Meisterschaft oder über eine besonders beeindruckende Deutschland-Exkursion auch trefflich über den Fachkräftemangel, die frühere und heutige Arbeitseinstellung oder den Wert der Bildung, Kunst und Kultur zu diskutieren wussten.

Studierende, Pflegekräfte, Berufsschüler und jetzt auch Kfz-Mechatroniker aus China

Am 20. September 1960 haben die ehemaligen Bauschüler einst in der Kieler Straße begonnen und waren dann die ersten, die anschließend in die neue Bauschule im Lorenz-von-Stein-Ring umzogen und dort 1963 ihre Diplomprüfungen bestanden. Rund 400 gingen dort ihren Studien nach. Knapp 100 Studierende, Auszubildende und Berufsschüler mehr werden dort heute ausgebildet und beschult, erläuterte der Inhaber des „Baltic Sea International Campus“ (BSIC), Peter Jochimsen – 100 Studierende überwiegend aus China, 100 Absolventen der Deutschkurse, 200 Berufsschüler sowie chinesische Pflegekräfte und neuerdings sogar Kfz-Mechatroniker aus dem Reich der Mitte sind dort untergebracht.

Es entwickelt sich gewaltig. Wir könnten so viele Studierende haben wie Sie damals waren Prof. Dr. Peter Jochimsen, Inhaber des Baltic Sea International Campus

„Bummelig 500“, sagt Jochimsen, „es entwickelt sich gewaltig. Wir könnten so viele Studierende haben wie Sie damals waren“. Dazu müsste allerdings ein Studienkolleg her, das seiner Vorstellung nach in der Willers-Jessen-Schule eingerichtet werden könnte, wofür es derzeit aber keine politische Mehrheit gebe. Ein weiteres Anliegen sind ihm die weltweiten Kinder-Hilfsprojekte der Peter-Jochimsen-Stiftung in Uganda und China, an denen bislang rund 500 junge Menschen teilgenommen hätten.