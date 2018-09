Plattdeutsches Theater : Ehekrise op Platt in Schinkel

DRK-Theatergruppe Schinkel zeigt ab November die plattdeutsche Komödie „Ehe op Tied“. Kartenvorverkauf startet am Montag.

von Yannick Kitzinger

23. September 2018, 16:02 Uhr

Ehe auf Zeit – eine gesetzliche Regelung, in der Mann und Frau ihre Lebensgemeinschaft neuerdings nach fünf Jahren offiziell verlängern müssen. „Keen Probleem“, denkt sich Ewald Rosebrock (Jörg Bruckmüller). Er hat es sich in seiner Ehe mittlerweile komodig gemacht. Die Verlängerung ist für ihn reine Formsache. Das sieht seine Frau Charlotte (Ann-Katrin Möller) jedoch ein wenig anders. Bevor die zwei ihre Ehe verlängern lassen, fordert sie von ihrem Mann, dass er sich dafür nochmal etwas ins Zeug legt. Als dann aber Taxifahrer Willi Schmidt (Volker Schwampe) und Ewalds Sekretärin Barbara (Steffi Kühl) ins Spiel kommen, wird die ganze Sache kompliziert. Beide Eheleute haben den jeweils anderen unter Verdacht, fremdzugehen. Charlottes emanzipierte Freundin Margrit (Wibke Hartmann) und Ewalds Kumpel Bernd (Philipp Tanck) machen das Ganze nicht gerade einfacher. Und so nehmen die Irrungen und Wirrungen ihren Lauf.

„Ehe op Tied“ heißt die plattdeutsche Komödie von Rolf Sperling, Stefan Bermüller und Jan Harrjes, welche die Theatergruppe des Schinkeler DRK in dieser Spielzeit aufführt. Premiere feiert der Dreiakter am Sonnabend, 3. November, um 19.30 in der Hans-Görschen-Halle in Schinkel.

Seit Ende August probt das Ensemble. Damit bei der Premiere dann auch alles sitzt, üben sie seit diesem Monat bereits zweimal die Woche, erklärt Spielleiterin Ann-Katrin Möller. Für die Regie ist diesmal Rosmarie Möller verantwortlich, Fraya Ruscher hilft als Toseggersch, Hauke Baasch kümmert sich um die Bühnentechnik, Sandra Müller und Ulrike Klingebiel um die Maske.

Insgesamt sieben Vorführungen stehen für die elf-köpfige Theatergruppe in dieses Spielzeit auf dem Programm. Vier in Schinkel und drei Anfang nächsten Jahres im „Café Eiderhufe“ in Holtsee. Karten gibt es ab Montag zum Preis von 7 Euro in der Gaststätte „Redderkrog“ sowie im Getränkemarkt Brügmann in Schinkel sowie im „Café Eiderhufe“. In Schinkel wird zudem an allen Abendveranstaltungen ab 18 Uhr ein Bratkartoffelbuffet in der Hans-Görschen-Halle angeboten. Dafür ist eine Voranmeldung nötig. Die Kosten für das Buffet betragen 11 Euro.