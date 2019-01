Theater : Een Macho und een (fast) perfekten Ehemann

Die Plattdeutsche Bühne Lindau-Gettorf probt ein neues Theaterstück. Die Premiere ist am 15. Februar im „Santorini“ in Revensdorf.

von Tara Gottmann

20. Januar 2019, 20:00 Uhr

Im „Lindenkrug“ wird fleißig geprobt. Seit Oktober trifft sich die Plattdeutsche Bühne Lindau-Gettorf, um ihr diesjähriges Stück einzustudieren. In diesem Frühjahr wird „Een (fast) perfekten Ehemann“ aufgeführt, eine Komödie in drei Akten von Jennifer Hülser. „Es ist kein altes Stück, es spielt auch in der Neuzeit. Vor ein paar Jahren wurde es von Benita Brunnert ins Plattdeutsche übersetzt“, weiß Spielleiter Knud Matthießen. Die Norderstedterin habe auch angekündigt, zur Premiere zu kommen. Die ist am 15. Februar im „Santorini“ in Revensdorf.

Im Stück geht es um Peter Maurer, gespielt von Matthießen. „Das ist so ein richtiger Macho, der alle typischen Klischees erfüllt.“ Dessen Frau Gaby (Inge Beger) haut mit einer Freundin nach Mallorca ab. Sie stellt ihm ein Ultimatum: Entweder lernt er in zwei Wochen, wie es im Haushalt läuft, oder sie lässt sich scheiden. Zur Hilfe kommt Peter sein bester Freund Olaf Kaiser (Hans-Otto Stender). Das freut seine Schwiegermutter Elfriede Vierkant (Silke Ehrich), die ihn sowieso nicht als Mann ihrer Tochter mag. Auch die Nachbarin Diana Blaukorn (Silke Reimers) ist glücklich darüber, dass Gaby nicht da ist, hat sie doch selbst ein Auge auf Peter geworfen. Das Chaos ist perfekt, als die fürsorgliche Nachbarin Ella Ehrlich (Ina Schersching) einen Kammerjäger (Dieter Rieselkäfer) bestellt, weil sie gehört hat, dass sich Ungeziefer im Haus eingenistet hat.

Toseggersch ist Erika Langfeldt, um die Maske kümmert sich Sunna Thomsen. „Es gibt so einige Verwechslungen und es ist sehr lustig“, weiß Matthießen. „Es werden alle Klischees erfüllt, wie es auch mal nicht so gut läuft.“ Insgesamt wird „Een (fast) perfekten Ehemann“ dreizehnmal aufgeführt. Nach der Premiere noch am 16., 22. und 23. Februar im Santorini in Revensdorf. Anschließend geht es nach Gettorf ins Hotel Stadt Hamburg, und zwar am 1., 8. und 9. März. Danach wird das plattdeutsche Stück am 15., 17., 24., 29. und 30. März sowie am 5. April im Lindenkrug in Großkönigsförde gezeigt. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr, Ausnahmen sind am 17. und am 24. März. Dann geht es bereits um 15 Uhr los.

Die Karten kosten 7 Euro. Der Kartenvorverkauf findet in den Aufführungsorten in Gettorf und Großkönigsförde statt. In Revensdorf können Karten nur donnerstags von 18 bis 19 Uhr erworben werden. Und wer Interesse hat, selbst einmal auf der Bühne zu stehen, der kann sich bei der plattdeutschen Bühne Gettorf melden: „Wir sind für jeden offen“, so der Spielleiter. „Es ist sehr schwer, neue Leute zu finden, die die Zeit dafür aufbringen wollen.“ Es müsse auch niemand perfekt Plattdeutsch sprechen können.