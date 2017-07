Alter Daimler mit britischem Flair : Edler deutsch-britischer Kraftprotz

vergrößern 1 von 5 Foto: Kühl 1 von 5







Eckernförde | Pause in Halle 7. Ralph Prengel und sein Freund Werner Trapp sitzen in der Kaffee-Ecke zwischen allerlei Werkzeug und Maschinen. Nebenan stehen sie, die großen Marken. Allerdings nicht im verkaufsfähigen Zustand. Eher skelettiert, Karosserien ohne Innenleben, nur der nackte Rahmen, wenn’s hoch kommt, mit Motor und Getriebe. Die beiden Autoliebhaber stört das überhaupt nicht, sie haben diese gewisse Vorstellungskraft, was aus diesen Wracks einmal werden kann.

Ein selbst für Kenner historischer Automobile außergewöhnliches und atemberaubendes Fahrzeug hat der gelernte Flugzeugbaumeister Ralph Prengel aufgearbeitet: einen Daimler Light Straight 8 Brookland Special, Baujahr 1936. Daimler produzierte damals weltweit nur 99 Rahmen für diese Baureihe als „rolling Chassis, nur 17 davon wurden in offenen Zweisitzern verbaut. Der Aufbau stammt vom englischen Karosseriebauer Coachwork by Charlesworth Bodies aus Coventry, der in Abstimmung zwischen den Herstellervorgaben und den individuellen Ansprüchen der Besitzer erfolgte. Ein urdeutsches Auto mit typisch britischen Accessoires. Als Erstbesitzer ist Sir William Arnold eingetragen, ein Offizier der Königlichen Marine. Das war im Juni 1936. Danach folgten noch zwei Weiterverkäufe, bevor Ralph Prengel das arg ramponierte Unikat vor elf Jahren bei einem Autoersatzteilhändler in Southampton entdeckte, die außerordentliche Qualität erkannte und zuschlug. Der schon damals teure Wagen kam in einer Holzkiste mit ausgebautem Motor und Getriebe über den Ärmelkanal. Prengel, der damals noch in Neustadt-Glewe eine Autowerkstatt betrieb, legte los, erst nebenbei, in den vergangenen viereinhalb Jahren intensiv. Aus dem Rohdiamanten ist unter seinen Händen ein Juwel geworden.

Der Daimler Light Straight 8, Brookland Special von Ralph Prengel ist ein Rennwagen seiner Zeit, der es auf 185 Stundenkilometer bringt. In dieser Form gibt es den Daimler nur einmal auf der Welt. Prengel weiß das, und er weiß, dass sein Oldtimer mittlerweile einen Marktwert weit jenseits der Million hat. Das belastet ihn aber nicht und bringt ihn auch nicht in Versuchung, sein Prunkstück zu verkaufen. Er schwingt sich weiterhin jeden Tag in den mit edlem, robustem englischen Clubhausleder in „oakmarone“ bezogenen Fahrersitz, startet die mit acht Zylindern bestückte 4,4-Liter Maschine und bringt die 160 PS mit sattem Klang und ungeheurer Schubkraft auf die Straße. Er tourt durch die Gegend, fährt aber auch mal zum Einkaufen auf den Markant-Parkplatz in der Eckernförder Ostlandstraße. Aber nur, wenn ihn seine Frau Jaqueline oder jemand anderes begleitet und auf das wertvolle Fahrzeug acht gibt. Beulen oder Kratzer – ein „no go“.

Von heute bis Sonntag wird der handgefertigte Daimler von Ralph Prengel mit dem „ECK“-Kennzeichen die Blicke aller Oldtimerfreunde bei den 13. Eckernförde Classics auf sich ziehen. Jedes Teil, jede Schraube, jeder Schlauch ist durch die Hände von Ralph Prengel oder anderer Spezialisten gegangen. Fast alle Originalteile sind erhalten und aufgearbeitet, vom Wilson-Getriebe über die Zündkerze mit Porzellankopf und Toby-Standlichtleuchten aus massivem Messing, die heute als Blinker fungieren, bis zur quäkenden Clarkson-Hupe, die bei Bedarf von einer kräftigen Bullhorn -Hupe unterstützt wird. Und wo ein Austausch nötig war, griff Prengel auf Kontakte im Daimler Lanchester Owner Club zurück oder gab, wie bei den acht Kolben und 16 Ventilen, Einzelanfertigungen bei Spezialisten in Auftrag. Passte am Ende alles. Der Achtzylinder läuft ruhig und kraftvoll und wartet darauf, gefordert zu werden. Die Karosserie und das Interieur sind edel, vom handgedengelten Kotfügel bis zur Breitling-Cockpituhr. Eben einzigartig vom Night Devil, wie die witzige Teufelchen-Kühlerfigur heißt, bis zum großen Regenschirm in der zusammengerollten Dachpersenning.

Erst 236 Meilen hat der Daimler in seinem zweiten Leben auf dem Tacho. Es gibt also noch reichlich Luft nach oben. Ralph Prengel freut sich auf viele weitere Touren rund um den Gardasee oder durch die schöne Landschaft seiner neuen Wahlheimat.

von Gernot Kühl

erstellt am 21.Jul.2017 | 06:55 Uhr