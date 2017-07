Owschlager Prickler : Edle Weine für den guten Zweck

vergrößern 1 von 3 Foto: Hasler (2) 1 von 3

Owschlag | Seit einigen Wochen gibt es im Edekamarkt Haas & Haas den Jahrgangssekt „Owschlager Prickler“ sowie einen Riesling, einen Lemberger und einen Lemberger Rosé im Sortiment. Alle Flaschen sind mit Owschlager Motiven, gemalt vom ehemaligen Bürgermeister Heinz Hentschel, verziert. „Gleichzeitig spenden wir pro verkaufter Sektflasche 50 Cent an die Owschlager Tafel und pro verkaufter Weinflasche 50 Cent an die Jugendfeuerwehr Owschlag-Norby-Brekendorf“, berichtet Geschäftsführer Malte Haas.

Nun durften Wilfried Petersen vom Förderverein der Jugendfeuerwehr sowie Tafelmitarbeiter Volkart Meyer jeweils einen Scheck über 250 Euro entgegen nehmen. „Wir freuen uns sehr über diesen Warengutschein, da wir damit auch mal etwas besonderes, wie zum Beispiel Eier, ausgeben können”, betont Meyer und ergänzt: „Dazu kommt noch, dass wir jeden Mittwoch von Edeka mit Lebensmitteln massiv unterstützt werden”.

Die Ausgabestelle Owschlag der Rendsburger Tafel versorgt wöchentlich etwa 100 Personen. „Jetzt fehlen noch junggebliebene Senioren, die Lust haben, uns zu unterstützen“, so Meyer. Auch Wilfried Petersen dankte im Namen der Jugendfeuerwehr und erläutert: „Wir werden das Geld für eine Fahrt in den Hansapark mit unseren 28 jugendlichen Mitgliedern verwenden“.

Den Owschlager Sekt und die Weine gebe es selbstverständlich weiterhin zu kaufen, sagt Haas. Gemeinsam mit den Nachfahren des verstorbenen Altbürgermeisters, Uwe und Patrick Hentschel, habe er die Motive für die Flaschen ausgewählt. „Heinz Hentschel hat so viele tolle Bilder von Owschlag gemalt. Das ist schon beeindruckend”, schwärmt Haas und freut sich über die gelungene Etikettierung.

Ganz nebenbei hätten die Weine auch noch eine Topqualität, so der Geschäftsmann. Haas ist es wichtig, die Vereine im Ort zu unterstützen. Zusätzlich zu dieser Aktion können in einem aufgehängten Briefkasten Leergutbons gespendet werden. Der gespendeten Gesamtbeitrag wird von Haas verdoppelt. Pro Quartal ist ein Owschlager Verein begünstigt. Der Erlös des aktuellen Quartals ist für den Schulhof und öffentlichen Spielplatz der Grundschule Owschlag, der zur Zeit neu gestaltet wird (vorgesehen. „Ich wohne ja auch hier im Ort und wenn ich die Möglichkeit habe, möchte ich die Dorfgemeinschaft und die Ehrenamtler in jeder Form unterstützen," so Malte Haas.









von Achim Messerschmidt

erstellt am 01.Aug.2017 | 06:09 Uhr