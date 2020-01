Umbau dauert wohl sechs Wochen : Edeka Gettorf bekommt neue Technik und mehr Platz

Der Umbau des Edeka-Markts in Gettorf dauert voraussichtlich sechs Wochen.

von Torsten Peters

02. Januar 2020, 17:36 Uhr

Gettorf | Einige Kunden haben gestern mit ratlosen Gesichtern vor dem Haupteingang von Edeka Johannsen in Gettorf gestanden. Ihren ersten Einkauf des neuen Jahres mussten sie jedenfalls woanders tätigen, denn bei Edeka wird mit Hochdruck umgebaut. Inhaber Jürgen Johannsen war ein viel gefragter Mann. Wo soll dies hin? Was soll hiermit geschehen? Kann das weg? Auf alles musste er Antworten geben.

Dazu kommt der Zeitdruck

„Bis Montag müssen wir alles raushaben, damit die Handwerker loslegen können“, sagt Johannsen, der die Umbauarbeiten seines Geschäfts im Gewerbegebiet Ravensberg „Ladenkosmetik“ nennt. Die Verkaufsfläche wird in den kommenden Wochen von 1900 auf rund 2200 Quadratmeter vergrößert.

Eine genaue Dauer des Umbaus kann Johannsen momentan noch nicht nennen

„Natürlich wollen wir versuchen, alles möglichst schnell über die Bühne zu bringen, aber ich weiß noch nicht, wie viele Handwerker kommen werden bei der derzeitigen Lage.“ Momentan geht er von etwa sechs Wochen aus.

Das eigentliche Gebäude wird dabei nicht erweitert. Edeka kann sich jedoch unter dem gleichen Dach ausbreiten, da die Flächen eines Küchenstudios und des geschlossenen Depots Nord (EZ berichtete) übernommen werden können. Der ehemalige Depot-Besitzer Hajo Heller half beim Umbau übrigens selbst mit.

„Investor Felix Petersen von der Firma Hans Schröder hatte angefragt, ob wir die leer gewordenen Flächen gebrauchen könnten. Da haben wir natürlich gerne zugesagt“, sagt Johannsen. Ohne diese günstige Gelegenheit wäre eine Erweiterung in dem 1989 errichteten Gebäude gar nicht möglich gewesen.

Nach dem Motto Stillstand ist Rückschritt soll den Kunden ab etwa Mitte Februar ein besseres Einkaufserlebnis geboten werden, auch um gegen die Mitbewerber, die diesbezüglich ebenfalls nicht schlafen, weiter bestehen zu können.

Für den Umbau hat er auch keine Kosten gescheut und unter anderem Küchendesigner Bodo Jäckstein aus Hamburg engagiert, mit dem er bereits beim Umbau in Altenholz erfolgreich zusammengearbeitet hat. „Bodo ist ein richtiger Künstler“, schwärmt Johannsen, der bedauert, dass der Verkauf während des Umbaus ruhen muss. Doch dies ist anders nicht möglich. Die Waren werden mit mehreren Sattelschleppern in seinen Edeka-Markt nach Altenholz ins Erdbeerfeld gebracht.

„Wenn wir in Gettorf wieder eröffnen, werden die Kunden komplett neue Waren in den Regalen vorfinden“, stellt Johannsen klar. Auch von der Einrichtung werden nur etwa 20 Prozent übernommen.

Die Räumlichkeiten werden großzügiger ausfallen und mit neuester Technik ausgestattet sein

So können sich die Kunden etwa über eine größere Salatbar siwie Obst- und Gemüseabteilung freuen. Ebenso werden die Gänge nicht mehr so eng wie bisher gestaltet sein. In der Bäckerei „Gettorfer Backhaus“ wird es künftig mehr Sitzgelegenheiten geben, womit sich diese mehr in Richtung eines Cafés verändern wird.

Die Kühlung wird von der alten FCKW- auf die neuere CO2-Technik umgestellt, was ab 2028 ohnehin vorgeschrieben wird. Auch eine zusätzliche Lotto-Toto-Annahme wird es geben.

Aber nicht nur die Räumlichkeiten werden großzügiger werden, auch das Angebot von bislang rund 27.000 Artikeln wird erweitert. Dabei wird unter anderem der ansteigenden Nachfrage nach vegetarischen, veganen und glutenfreien Bioprodukten Rechnung getragen.

Um die weiteren Trends kümmern sich Spezialisten aus der Edeka-Zentrale in Neumünster

Um einen schnelleren Bezahlvorgang zu gewährleisten, werden zwei zusätzliche Kassen aufgestellt. Einige der insgesamt rund 60 Angestellten (inklusive Teilzeitkräfte) werden während des Umbaus freiwillig Urlaub nehmen, andere in Johannsens beiden Altenholzer Geschäften im Erdbeerfeld und Stift eingesetzt.

Auch hinsichtlich des Brandschutzes wird der neue Edeka-Markt auf den neuesten Stand gebracht. So wird die Dachkonstruktion feuerfest gemacht, „damit sich die Träger im schlimmsten Fall nicht wie Lakritzstangen verbiegen“, sagt Johannsen, der auch vier neue, 2,30 Meter breite Notausgänge installieren lässt.

Kierstein

Bei der Umgestaltung seines Ladens hatte Jürgen Johannsen völlig freie Hand: „Wir sind ohnehin kein typischer Edeka-Laden. Ich schaue mir auch gerne gelungene Elemente bei der Konkurrenz ab. So mag ich zum Beispiel die dreifach geknickten Spiegel in der Obstabteilung, die Edeka eigentlich so nicht mehr vorsieht.“

Johannsen liebt seinen Beruf – und seine Mitarbeiter. „Wir haben ein tolles Team! Bei unserer Weihnachtsfeier waren 150 Leute. Da zeichnen wir auch langjährige Mitarbeiter aus, was heutzutage längst nicht mehr selbstverständlich ist. Schön finde ich den internen Umgang. So sind bei uns fast alle per Du. Ich hoffe, dies bleibt auch so. Auf jeden Fall freue ich mich auf unseren neuen Sahne-Laden in Gettorf.“