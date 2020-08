Eckernförde : Eckhard Kowalkes Skulptur „Neptun“ steht jetzt auf Helgoland

Der Meeresgott steht im Oberland vor „Haus Neptun“. Laut Helgolands Event-Manager ist er ein „neues Wahrzeichen der Insel“.

von Arne Peters

23. August 2020, 18:21 Uhr

Eckernförde | Sie sind weit voneinander getrennt: Während in Eckernförde die Nixe „Mareminde“ am Strand steht, hat es ihren Vater Neptun nach Helgoland verschlagen. Die neue Skulptur von Eckhard Kowalke steht seit Donnerstag vor dem Appartementhaus „Haus Neptun“ auf der Hochseeinsel und bildet nach den Worten von Helgolands Event-Manager Andreas Strutz „ein neues Wahrzeichen der Insel“.

Es war ein langer Weg, den Neptun nahm: Vor zwei Jahren machte der Eckernförder Künstler Eckhard Kowalke Urlaub auf Helgoland und erfuhr, dass die Betreiberin des Appartementhauses „Kunst gegen Wohnen“ anbot. Und schlug Kowalke vor, einen Neptun zu schmieden. Maren Lohmeyer nahm an, stellte aber eine Bedingung: Die Skulptur müsse eine Hummerschere haben, um an die Hummerzucht der Insel zu erinnern.

Insgesamt ein Jahr und über 800 Stunden arbeitete der Eckernförder mit Hilfe von Schmied Nils Winderlich an der Skulptur, die aus Eisen und Blech besteht. „Ich wollte schon immer das Gegenstück zur Nixe bauen“, sagt Eckhard Kowalke. Denn laut der Sage, die hinter Mareminde steht, ist sie die Tochter des Meeresgottes, die sich gegen ihn auflehnt und an die Meeresoberfläche schwimmt. Seit 1997 steht sie am Strand und ist eines der meistfotografierten Motive Eckernfördes.

23 Jahre später kam nun der Auftrag, einen Neptun zu schmieden. Als er fertig war, stellte Eckhard Kowalke ihn im März an der Strandpromenade auf, wo er einige Wochen blieb. Dort bildete sich eine Patina aus Rost, was durchaus gewollt war. Denn so hält die Feuerverzinkung besser, die die Skulptur später in Neumünster erhalten hat, erklärt Kowalke.

Vergangene Woche dann machte sich Neptun auf die Reise. Von Cuxhaven ging es mit der Fähre nach Helgoland. „Anfangs zeigte sich Kapitän Ewald Bebber von der Reederei Cassen Eils skeptisch, eine solche Skulptur zu transportieren, aber nachdem er sie gesehen hatte, war er ganz begeistert und band Neptun sogar auf dem Oberdeck fest, damit er nach seiner neuen Heimat Ausschau halten konnte.“ Auch ein Filmteam des Westdeutschen Rundfunks dokumentierte das Ereignis für die Sendung „wunderschön“.

Auf Helgoland fand die Skulptur ihre neue Heimat vor dem Eingang des „Haus Neptun“ inklusive feierlicher Enthüllung, Gedicht von Künstlerkollege Ralf Rahier und Bluessong von Larry Krause. Der Bürgermeister hatte sein Okay gegeben, denn Neptun steht auf öffentlichem Grund.

Neben „Ruhm und Ehre“ für Eckhard Kowalke („Jeder, der vorbeikommt, fotografiert Neptun“), hat der Auftrag auch noch eine Nebenwirkung: Zum einen hat der Künstler laut Maren Lohmeyer noch einen Urlaub bei ihr gut, zum anderen hat sich der „Minentaucher e.V“ bei ihm gemeldet. Er möchte ebenfalls eine Neptun-Skulptur vor dem Gebäude der Kompanie aufstellen. Allein die Finanzierung steht noch nicht. Eckhard Kowalke ist bereit, seinen Teil dazu beizutragen und auf einen Teil seiner Gage zu verzichten. „Die Jungs setzen ihr Leben für uns aufs Spiel. Das sollte man würdigen.“