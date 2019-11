Eckernförde : Eckernförder Werkstatt lädt zum 17. Norddeutschen Handwerkermarkt

13 Einrichtungen und 42 Einzelaussteller sind am Sonnabend, 23. November, von 10 bis 17 Uhr dabei.

von Arne Peters

14. November 2019, 17:34 Uhr

Eckernförde | Der Ruf des Norddeutschen Handwerkermarktes in der Eckernförder Werkstatt im Holm 17-21 reicht bis nach Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Aussteller aus ganz Norddeutschland bewerben sich jedes Jahr erneut um einen der begehrten Plätze in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Der 17. Markt findet am Sonnabend, 23. November, von 10 bis 17 Uhr statt.

Jedes Jahr achten die Organisatoren Inge Kile und Dieter Petersen auf ein ausgewogenes und breit gefächertes Angebot an Waren. Weidenkörbe aus Neubrandenburg und Adventskränze aus dem eigenen Haus gehören zu den Dauerbrennern, für die sich die Besucher auch schonmal eineinhalb Stunden vor Marktöffnung in die Schlange der Wartenden einreihen. Insgesamt bieten in diesem Jahr 13 Einrichtungen und 42 Einzelaussteller ihre Waren an. Dazu gehören beispielsweise handgestrickte Socken, Bilder, allerlei Näherei, Strandgutkunst, Kunstschmiedeobjekte, Modeschmuck, handpatinierte Kleinmöbel, Weihnachtsdeko, Papierarbeiten, Honig und Marmeladen, Körperöle, Lederwaren, Geschenkartikel, Comic- und Gebrauchskeramik und vieles mehr.

Zum ersten Mal dabei ist die Hohenwestedter Werkstatt und die Stiftung Mensch, ebenfalls zwei neue Einzelaussteller mit Backwaren nach erzgebirgischen Rezepten sowie Ponchos und Loops. Die Eckernförder Werkstatt selbst ist mit mehreren Angeboten vertreten: Seifen, Kaffee, Tischlereierzeugnissen, Adventskränzen und Gartenfackeln, Bastelsternen und Teelichtgläsern, Handarbeiten und Kaminanzündern. Zum ersten Mal präsentiert sich die Sand- und Glasperlenstrahlerei.

Der Markt ist ein Paradebeispiel für Inklusion: Die Besucher unterscheiden nicht zwischen Handwerkskunst von Einrichtungen oder Privatpersonen. Und in den Vorbereitungen steckt viel Liebe. Schon im März beginnen jedes Jahr die Vorbereitungen mit dem Anschreiben der potenziellen Aussteller, die sich einem Bewerbungsverfahren unterziehen müssen. „Wir müssen einfach eine Auswahl treffen, um ein ausgewogenes Angebot vorzuhalten“, erklärt Inge Kile.

Der Markt ist bei den Besuchern so beliebt, dass die Parkplätze knapp werden. Gäste dürfen an diesem Tag den Parkplatz von Sig Sauer nutzen. Und ist wird wieder ein Pendeldienst eingerichtet, der vom Bahnhof und Sig Sauer zur Werkstatt führt. Erstmals gibt es auch einen Shuttle-Service von Groß Wittensee. Jeweils um 10 und 13 Uhr fährt ein Kleinbus von der „Olen Kass“ über Haby Krog und Sehestedt-Kirche zur Eckernförder Werkstatt. Zurück geht es um 12.30 und 16 Uhr.

Wer möchte, kann den ganzen Tag in der Werkstatt verbringen. Verhungern wird er nicht: Es gibt Frühstück, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.