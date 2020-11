2000 Strohballen angezündet : Eckernförder Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung in Gammelby

Nachdem am Sonntag 2000 Strohballen in Flammen aufgegengen waren, geht die Polizei nun von Brandstiftung aus.

von Yannick Kitzinger

09. November 2020, 14:10 Uhr

Gammelby | Auf zwei Feldern in den Gammelbyer Ortsteilen Eichthal und Rögen ist es in der Nacht zum Sonntag zu gleich zwei Großbränden gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute um kurz nach 3 Uhr in den frühen Morgenstunden fanden die Brandschützer zwei Strohmieten in Vollbrand vor.

Schaden von rund 20.000

Etwa 2000 Strohballen, die für die Biogasanlage Gut Marienthal in Goosefeld gedacht waren, standen in Flammen. Bei Eichthal waren 800 Quaderballen in Brand, wenige Kilometer weiter in Rögen sogar 1200. Personen und nahegelegene Gebäude waren nicht in Gefahr. Insgesamt 120 Feuerwehrleute waren den ganzen Sonntag im Einsatz. Den entstandenen Schaden hatte die Feuerwehr am Sonntag auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Polizei und Feuerwehr gehen mittlerweile davon aus, dass Unbekannte die Strohmieten gezielt angezündet haben. „Bei den Bränden gehen wir nach derzeitigen Stand der Ermittlungen von Brandstiftung aus“, so die Beamten. Die Polizei sucht daher nun nach Zeugen, die in der Nacht auf den 8. November etwas Auffälliges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Eckernförde unter der Nummer 04351/908110 entgegen.