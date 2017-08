Umweltbildung : Eckernförder malen ihren Buckelwal

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Nach nur zwei Stunden und 15 Minuten ist es geschafft. Der Buckelwal von Eckernförde, der auf den Tag genau vor 251 Jahren nach einer siebenstündigen Jagd im Eckernförder Hafen erlegt wurde, ist wieder da – der Meeressäuger erscheint in voller Lebensgröße von rund elf Metern Länge auf einer 12 Meter langen und 3,20 Meter breiten Stoffbahn, die ausgebreitet am Jaich-Hafen liegt.

Mit der Wal-Mal-Aktion hat das Ostsee Info-Center (OIC) gestern auf den Schutz der Meere und besonders der Wale aufmerksam gemacht. Über 40 Kinder und Erwachsene nahmen an der Aktion, die von der OIC-Leiterin Hannah Sliwka und Rüdiger Ziegler (Künstler und Landschaftsarchitekt) betreut wurde, teil. Die Idee stammt von dem Walexperten Dr. Andreas Pfander. „Wale sind Sympathieträger. Mit dieser Aktion machen wir auf die Probleme in der Ostsee aufmerksam“, sagt der Experte, „für den Meeresschutz ist das eine super Werbung.“

Von der großen Resonanz ist Dr. Pfander genauso begeistert wie Hannah Sliwka und Rüdiger Ziegler. „Wir waren gerade dabei, die Stoffbahn auszurollen, da waren auch schon die Ersten da“, sagt Ziegler. Mit dabei ist auch Clara Pfander. Die Enkelin von Dr. Pfander hat sich das Auge vorgenommen. Ziemlich originalgetreu malt sie es – zuvor hat sie mit ihrem Smartphone ein Foto von der berühmten Vorlage, ein Bild von Johan Leihamer aus dem Jahr 1766, gemacht. (Es hängt im Museum Eckernförde.)

Genauso handhabt es Marlene Michaelis. Die 14-jährige Brekendorferin widmet sich der Flosse. „Eine tolle Aktion für Kinder. Man bekommt auf diese Weise ein Gefühl für die Größe des Tieres“, sagt Urlauberin Petra Vandersee aus Köln, die mit ihrer Tochter Mara (5) den Rücken ausmalt. „Ich glaub’, ich brauch’ noch ein wenig blau, sonst wird es hier zu grau“, sagt sie – die Malaktion sorgt für Kommunikation der Teilnehmer untereinander. Auch Michael Packschies, Leiter der Abteilung Naturschutz und Landschaftsplanung, ist begeistert: „Eine rundum gelungene Aktion.“ Die Dispersionsfarbe trocknet schnell, so dass das Riesenbild am Nachmittag eingerollt werden kann.

So viel Arbeit und Vorbereitung – da soll das Werk nicht in der Versenkung verschwinden. Ideen, es zu präsentieren, gibt es reichlich: bei Green Screen in der Stadthalle, im Meerwasserwellenbad, im Rathaus und in den Schulen. „Wir sind für jede Anregung und jeden Vorschlag dankbar“, sagt die OIC-Leiterin. Passend zur Aktion hat Dr. Andreas Pfander gestern Abend einen Vortrag im Museum zum Thema „Wale und Delfine in der Eckernförder und Kieler Bucht von 1520 bis 2016“ gehalten. Maßgeblich unterstützt wurde die Wal-Mal-Aktion vom Verein zur Förderung der Umweltbildung in Eckernförde.

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 18.Aug.2017 | 06:33 Uhr