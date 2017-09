JAZZ VOM FEINSTEN IM OSTSEEBAD : Eckernförde wird zur Jazz-Festivalstadt

vergrößern 1 von 4 Foto: meisner-zimmermann (3) 1 von 4





Zum 18. „Amateur-Jazz Festival Schleswig-Holstein“ hatte diesmal – und das bereits zum zweiten Male – Eckernförde eingeladen. Am 2. September 2006 hatten die Borby Dixies für das Landesjazzfestival die Jazz-Bands schon einmal ins Ostseebad geholt, zu einem Festival, das im Jahr 2000 in Rendsburg von der Kulturstiftung des Kreises ins Leben gerufen wurde und danach in jedem folgenden Jahr in einer anderen Stadt stattfand. Die durchaus heftige und arbeitsaufwändige Organisation für den aktuellen Jazzabend übernahm diesmal die Stoker Jazz Band – und erhielt darum auch den begehrten Wanderpokal der Nordlicht-Jazzer.

Für den vergangenen Sonnabend hatten dann insgesamt zwölf Jazzbands zugesagt: Die meisten kamen aus Schleswig-Holstein, aus Kronshagen,Tönning, Lütjensee, Tornesch, Raisdorf, Halstenbek, Deekelsen (Kappeln) und Kiel. Zwei Bands waren auch aus Hamburg angereist.

Zwölf Bands für einen Abend – wie sollte das gehen? Wie konnten die Besucher jede einzelne hören, ohne an ein Nachtquartier denken zu müssen? Die Eckernförder „Stoker“ hatten es raus: Manfred Jöhnk, Joachim Fuhlbrügge, Dr. Ortwin Galle, Jörg Ulrich und an der Organisationsspitze Wolfram Müller hatten gemeinsam mit Stefan Walter vom Carls zunächst für drei Spielorte gesorgt – alle drei nahe beieinander liegend auf der Carlshöhe. So konnte man je nach Programm und persönlichen Vorlieben zwischen dem großen Saal im Showpalast, der Außenbühne beim Carls und Café Emma’s wählen, ganz nach Geschmack seinen eigenen Jazz-Fahrplan zusammen stellen.

Zum guten Management gehörte auch die zeitliche Begrenzung eines Auftritts einer Band – auf jeweils 45 Minuten. Wolfram Müller zu den vielen Besuchern: „ Bitte erklatschen Sie sich keine Zugaben! Das bringt sonst unser zeitliches Konzept durcheinander.“ So kam das vielköpfige Publikum zwischen 17 Uhr und 22.30 Uhr in den Genuss der unterschiedlichsten Jazz-Stilrichtungen, hörte Dixieland, Swing, New Orleans und Blues, vor allem englische, aber auch deutsche Texte, starke Rhythmen, fantastische Solopassagen. Insgesamt ein wahrer Hochgenuss.

Im großen Saal von Carls Showpalast eröffnete die Swing Company Bigband aus Kronshagen den kunterbunten Jazzabend mit der rechten Musik zur Einstimmung. Susanna und Jasmin – gleich zwei ausgesprochen gute Solo-Sängerinnen – waren die musikalischen Sahnehäubchen auf perfekt swingenden Melodien wie „Blue Moon“, „Cheek to Cheek“, und Glenn Miller mit „Moonlight Serenade“ – und „In the Mood“ durfte auch nicht fehlen.

Zur Eröffnung sprach als Schirmherrin des Festivals Eckernfördes Bürgervorsteherin Karin Himstedt: Die Jazz-Szene habe in Eckernförde bereits eine lange Tradition. Kneipen-Jazz im Alt Pillau und in der Ratshalle wären zwar vorüber, aber es gäbe immer noch ganz viel Jazz, zum Beispiel im Kurpark oder beim Jazz-Frühschoppen im Carls. „Heute Abend dürfen wir uns auf eine ganz heiße Jazz-Nacht freuen!“, begrüßte die Bürgervorsteherin die Gäste.

Und die Nacht wurde in der Tat heiß. Heißer Jazz von „unseren“ Stoker Jazzern. Mit ihrem Heimspiel übertrafen sie alles. Selbst für die Außenbühne war es in der Abendluft noch warm genug. Eine gute Atmosphäre, wie die Gäste vor der Hamburger Limehouse Jazzband saßen und bei manchem Titel laut mitsangen. Auch im kleinen Emma-Café ging’s hoch her: Eng, gemütlich, die Musiker von „Jazz oder nie“ aus Deekelsen machten nicht nur 1A Jazz, sondern auch eine Menge publikumswirksamen Quatsch. Leiser Jazz mit den Blue Clarinet Stompers aus Hamburg, handfester der „King Street Jazzmen“ aus Tornesch und draußen – wenn man von einem Ort des Geschehens zum anderen unterwegs war, eine phantastische spätsommerliche Abendstimmung mit vielen Lichtern und viel fröhlichem Jazz von allen Seiten.