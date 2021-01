66 aktuell Infizierte : Eckernförde weiter Corona-Spitzenreiter

Rendsburg zählt 38 positiv Getestete gefolgt von Rieseby mit 11 Fällen. Der Inzidenzwert im Kreis liegt bei 77,0.

von Arne Peters

10. Januar 2021, 17:17 Uhr

Eckernförde | Eckernförde, gefolgt von Rendsburg – die beiden Städte bleiben Hotspots auf der Corona-Landkarte im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Gestern verzeichnete das Dashboard des Kreises (https://covid19dashboard rdeck.aco/) 66 aktuell Infizierte in Eckernförde und 38 in Rendsburg, gefolgt von elf Fällen in Rieseby. Von Corona-Infektionen betroffen sind unter anderem auch Bürger der Gemeinden Goosefeld (5), Gettorf (4) und Osdorf (2), Loose (4), Altenholz (3) und Dänischenhagen (2) sowie Fleckeby, Hütten, Ahlefeld-Bistensee, Owschlag, Tüttendorf und Noer (jeweils 1). Der Inzidenzwert für den Kreis lag laut Robert-Koch-Institut bei 77,0. Am Freitag hatte er noch bei 68,6 gelegen.

Weiterlesen: Seniorenhaus Eckernförde: Zwei weitere Bewohner gestorben und heftiger Anstieg der Infektionen

250 Menschen im Kreis aktuell infiziert

Der Gesamttrend im größten Flächenkreis des Landes ist weiter ansteigend: Während am Donnerstag, 7. Januar, noch 243 Personen mit einer noch nicht auskurierten Corona-Infektion zu tun hatten, waren es gestern 250 Personen. 22 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an den Folgen der Covid-19-Infektion verstorben. 1649 Kreisbewohner galten nach einer Corona-Erkrankung als genesen.

Weiterlesen: Coronavirus breitet sich weiter im Kreis Rendsburg-Eckernförde aus

Allgemeinverfügung verlängert

Unterdessen hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde am Sonnabend zwei Allgemeinverfügungen zur Pandemie-Bekämpfung bis zum 31. Januar verlängert. Sie betrifft zum einen die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten öffentlichen Bereichen des Kreisgebiets. Zum anderen haben sich positiv getestete Personen und Menschen, die mit Erkrankten Kontakt hatten, sofort in häusliche Quarantäne zu begeben und das Gesundheitsamt zu informieren.

Sonnabends Maskenpflicht in der Fußgängerzone

In Eckernförde gilt nach wie vor eine Maskenpflicht sonnabends von 10 bis 18 Uhr in folgenden Straßen: Kieler Straße, Frau-Clara-Straße, Ochsenkopf, St.-Nicolai-Straße und Schulweg (von Reeperbahn bis Rathausmarkt). Teilweise hängen in der Kieler Straße noch Schilder vom November, auf denen auf die ausgeweitete Maskenpflicht hingewiesen wird. Sie sind längst überholt. In Rendsburg gilt die Maskenpflicht in weiten Teilen der Innenstadt oder im Fußgängertunnel unter dem Kanal.