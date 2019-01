Städte und Gemeinden werden umsatzsteuerpflichtig : Eckernförde und die 19 Prozent

Ab 1. Januar 2021 gilt für alle Städte und Gemeinden in Deutschland die Umsatzsteuerpflicht. Eckernförde erwägt einen Einstieg schon 2020.

von Gernot Kühl

24. Januar 2019, 16:59 Uhr

Neue Lage für die Kommunen in Bund und Land: Zum 1. Januar 2021 werden Städte und Gemeinden wie Unternehmen umsatzsteuerpflichtig. Städte wie Eckernförde müssen ihre Einnahmen aus nicht-hoheitlicher Tätigkeit dann mit 19 Prozent versteuern. Dazu zählen im wesentlichen die Parkraumbewirtschaftung, die der Stadt rund eine Million Euro an Parkeinnahmen beschert, und die außerschulische Sportstättennutzung für Vereine und andere Nutzer. Darauf wies Bürgermeister Jörg Sibbel unlängst im Hauptausschuss hin. Mit anderen Worten: Entweder die Stadt zahlt die Umsatzsteuer aus eigener Kasse, puffert die Mehrkosten weg und nimmt statt einer Million nur noch 810 000 Euro an Parkgebühren ein , oder sie holt sich die zusätzlichen Steuerausgaben von den Nutzern zurück, zum Beispiel durch höhere Parkgebühren.

Im Rathaus werden derzeit aber noch andere Überlegungen angestellt. Durchaus möglich, dass Eckernförde die Einführung der Umsatzsteuerpflicht sogar freiwillig um ein Jahr auf den 1. Januar 2020 vorzieht. Warum? Zwar werden ab dann die Einnahmen umsatzsteuerpflichtig, im Gegenzug wird aber auch die Umsatzsteuer bei den Ausgaben steuerlich in voller Höhe von 19 Prozent abzugsfähig. Dieser positive Effekt könnte sich bei den hohen Ausgaben für die Stadthallensanierung im nächsten Jahr in Höhe von 4,5 Millionen Euro für die Stadt kräftig auszahlen, weil sie dafür dann rechnerisch 855 000 Euro weniger ausgeben müsste. Zudem stehen noch weitere Baumaßnahmen an, bei deren Abrechnung die Stadt ebenfalls die „Umsatzsteuer ziehen“ könnte, wie Bürgermeister Sibbel erläuterte, und insgesamt günstiger davonkäme.

Das klingt verlockend, wird aber derzeit im Rathaus noch mit Hilfe eines Steuerberaters eingehend geprüft und für alle Produktkonten des Haushalts berechnet und bewertet. Eine „Rosinenpickerei“ wird es allerdinsg nicht geben, wenn die positiven Effekte aus der Umsatzsteuerpflicht mitgenommen werden sollen, müssen auch die Einnahmen entsprechend in der gleichen höhe versteuert werden. Die Stadt rechnet im ersten Halbjahr 2019 mit der gutachterlichen Empfehlung, ob man die Umsatzsteuerpflicht aufgrund der besonderen Konstellation und der außergewöhnlichen Höhe der Investitionen von rund 10 Millionen Euro um ein Jahr auf den 1. Januar 2020 vorzieht.