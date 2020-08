Polizei sucht Zeugen : Eckernförde: Unbekannte brechen drei Verkaufswagen auf

Die Tat soll sich in der Nacht vom 30. auf den 31. Juli in der Ostlandstraße ereignet haben.

von Aljoscha Leptin

07. August 2020, 12:42 Uhr

Eckernförde | Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte in der Nacht vom 30. auf dem 31. Juli in der Ostlandstraße in Eckernförde drei Verkaufswagen aufgebrochen. Dies teilte die Polizei am Freitag auf Nachfrage mit.

Bei einem Grill- und einem Erdbeer-Verkaufswagen haben die Täter jeweils nur das Schloss beschädigt. Bei einem Wagen für griechische Spezialitäten dagegen wurde die Tür zerstört. Der Schaden beläuft sich nach Aussage von Polizeisprecher Michael Heinrich auf 500 Euro. Zudem entwendeten die Unbekannten auch Lebensmittel im Wert von 300 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass die Tat zwischen Donnerstag, 30. Juli, 20 Uhr und Freitag, 31. Juli, 6 Uhr verübt wurde.

Derzeit laufen die Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Eckernförde unter Tel. 04351/89212600 zu melden.

