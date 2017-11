Saskia Bogs : Eckernförde statt Olympia

vergrößern 1 von 3 Foto: Peters 1 von 3

von Arne Peters

erstellt am 11.Nov.2017 | 05:29 Uhr

Eckernförde | Saskia Bogs war ganz nah dran am großen Traum eines jeden Amateur-Sportlers: 2012 fanden in London die Olympischen Spiele statt, als fünftbeste Schwimmerin hatte sie sich für die deutsche Staffel qualifiziert, wenn auch nur als Reservistin. Sieben Jahre Training an der Sportschule in Potsdam hatten sich ausgezahlt, die 200 Meter Freistil sind ihr Brevier. Doch der Deutsche Schwimmverband (DSV) nominierte für den Wettbewerb sein damaliges Zugpferd Britta Steffen, die ohnehin zwei Einzeldisziplinen absolvierte. Saskia Bogs, die zu dem Zeitpunkt noch Roschinsky hieß und 18 Jahre alt war, blieb zu Hause. „Mein Trainer hatte Angst, dass ich dem Druck nicht standhalten würde“, sagt sie. Stattdessen saß sie vor dem Fernseher und weinte. „Zumal meine Trainingszeiten besser waren als die Zeiten, die die anderen bei den Spielen schwammen.“ Ihr Traum zerplatzte wie eine Seifenblase, 2013 stieg sie aus dem Leistungssport aus.

Heute hat die 23-Jährige ihren Frieden mit den damaligen Ereignissen gemacht. Sie zog nach dem Abitur vor drei Jahren von Potsdam nach Kosel – ihr Mann ist in der Sportfördergruppe der Bundeswehr im Maritimen Fünfkampf aktiv – und begann ein duales Studium der Sportökonomie in Hamburg mit Praxisteil im Fitnessstudio La Vida in Eckernförde. „Ich sehe die Erlebnisse mittlerweile als Bereicherung“, sagt sie heute. „Ich bin dadurch abgeklärt und hätte sonst nicht so viel Selbstbewusstsein.“

Mit dem Schwimmen aufgehört hat sie nie. „Ich nehme weiterhin an Wettkämpfen teil, aber nicht mehr im Hochleistungssport.“ Mittlerweile tritt sie für die Wasserfreunde Eckernförde an, auch wenn ihr Angebote aus den USA gemacht wurden. „Dort hat man mir mehrere Angebote für ein Stipendiatin an Sportuniversitäten gemacht.“ Auch Kieler Vereine buhlten um sie. „Aber ich wollte keinen Druck mehr. Die Wasserfreunde waren die einzigen, die mich nicht abwerben wollten.“ Das gefiel ihr.

Im La Vida ist sie hauptsächlich als Trainerin tätig. Relativ neu ist das Elektro-Muskel-Stimulationstraining (EMS). Dafür ziehen sich die Sportler einen Anzug an, der mit Elektroden und einer Batterie versehen ist. Bei den Sportübungen, wie Liegestütze oder Kniebeugen, werden die Muskeln durch niedrigfrequenten Strom stimuliert. „Es ist wie ein intensives Kribbeln“, erklärt Saskia Bogs. Dadurch soll auch die Tiefenmuskulatur trainiert werden und das soll zu einem schnelleren Muskelaufbau führen. „20 Minuten mit dem EMS entsprechen etwa vier bis sechs Stunden Krafttraining. Deshalb ist es besonders für Leute mit wenig Zeit geeignet, aber es ist auch anstrengend.“

Aber nicht nur Sportler kommen zu ihr, sondern auch Menschen, die eine Reha hinter sich haben, oder Leute, die abnehmen wollen. „Und ich mache es selbst auch. Seitdem bin ich schon fast wieder an meine Bestzeiten von damals herangekommen.“

Momentan schreibt Saskia Bogs an ihrer Bachelor-Thesis, ihr Studium schließt sie 2018 ab. Danach möchte sie gern ein Fitnessstudio leiten. Sie gilt schon jetzt als gute Adresse, denn wer sich von ihr trainieren lässt, wird garantiert fit.