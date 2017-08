Unfall an Bahnübergang : Eckernförde: Lkw reißt Schranke ab und fährt weiter

vergrößern 1 von 2 Foto: Arne Peters 1 von 2

Eckernförde | Ein Lkw-Fahrer aus den Niederlanden hat am Donnerstagvormittag einen Bahnübergang beschädigt und seine Fahrt danach einfach fortgesetzt. Wie die Polizei mitteilt, überquerte der 20-jährige Fahrer gegen 11.40 Uhr den Bahnübergang im Domstag/Einmündung B76, obwohl sich die Schranken bereits senkten. In der Folge riss er eine Schranke ab, setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Kiel fort.

Mehrere Autofahrer meldeten ihre Beobachtungen daraufhin der Polizei. Der 20-Jährige konnte etwa 15 Minuten später kurz hinter der Levensauer Hochbrücke gestoppt werden. Bei der Kontrolle wurden verschiedene Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt, Alkohol war aber nicht im Spiel. Der junge Fahrer musste allein wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro bezahlen.

Beamte der Bundespolizei übernahmen die Sicherung des Bahnübergangs. Die Höhe des Sachschadens ist hier bislang nicht bekannt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 17.Aug.2017 | 16:06 Uhr