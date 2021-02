Tourismus in Eckernförde : Eckernförde hofft auf große Buchungswelle nach Ende des Lockdowns

Die Corona-Pandemie lähmt den Tourismus. Eckernfördes Touristikchef Stefan Borgmann setzt auf starken Anstieg zu Ostern.

Eckernförde | Mit jedem positiven Wetterbericht in der Tagesschau oder im heute-Journal dürfte in der demnächst wieder anlaufenden Buchungsphase für den Jahresurlaub insbesondere das Land zwischen den Meeren wieder in den Fokus der Deutschen rücken. Urlaub an der heim...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.