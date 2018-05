Drogenhandel : Eckernförde: Festnahmen und Haftbefehl nach Durchsuchungsaktion

Die Beschuldigten stehen im Verdacht, mit Cannabis und Kokain gehandelt zu haben. Der Haupttäter sitzt in U-Haft.

von Gerrit Hencke

04. Mai 2018, 15:45 Uhr

Eckernförde | Am frühen Donnerstagmorgen hat die Kriminalpolizei in Eckernförde mit Unterstützung weiterer Polizisten sowie Eutiner Spezialkräften und zwei Drogenspürhunden Wohnungen in Eckernförde durchsucht. Die Polizei teilte am Freitag mit, dass insgesamt vier von der Staatsanwaltschaft Kiel beantragte Durchsuchungsbeschlüsse gegen drei Beschuldigte im Alter von 18 bis 26 Jahren vollstreckt wurden.

Hintergrund waren Ermittlungen wegen des Handels mit nicht geringen Mengen von Cannabis und Kokain teilweise unter der Mitführung von Waffen. Dazu kamen eine Vielzahl von Betrugsdelikten, die vom gleichen Personenkreis verübt wurden. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten geringe Mengen Cannabis sichergestellt werden. Darüber hinaus auch Unterlagen und Datenträger, die hinsichtlich der Betrügereien noch ausgewertet werden müssen.

Der Haupttäter wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Amtsgericht Kiel zugeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen. Bei den Mittätern lagen keine Haftgründe vor, so dass sie nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden.

