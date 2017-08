Besuch des U-Boot-Ausbildungszentrums : Eckernförde: Deutsche und norwegische Marine wollen verstärkt kooperieren

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Eckernförde/Hamburg | Die deutsche und die norwegische Marine wollen im Bereich U-Boote ihre strategische Partnerschaft ausbauen. Das bekräftigten Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und ihre norwegische Amtskollegin Ine Marie Eriksen Søreide am Dienstag bei einem Besuch auf dem Marinestützpunkt Eckernförde.

Von der Leyen sagte: „Norwegen ist für uns der absolute Wunschpartner.“ Auch die norwegische Verteidigungsministerin lobte die Kooperation mit Deutschland als wichtigstem Partner im Marinebereich. Es handele sich um eine „Win-win-Situation“, so Eriksen Søreide. Die beiden Ministerinnen informierten sich über das U-Boot-Ausbildungszentrum der deutschen Marine. Außerdem gingen sie an Bord eines U-Bootes der Klasse U212 A.

Für den Marinestützpunkt Eckernförde kündigte von der Leyen eine Aufstockung der Dienstposten von derzeit mehr als 3000 um zusätzliche 400 an. In den nächsten fünf bis sieben Jahren werde die Bundeswehr 260 Millionen Euro investieren, insbesondere in die Hafenanlage und die modernisierungsbedürftigen Unterkünfte. „Dieser Standort hat Zukunft“, erklärte die Ministerin.

Norwegen will vier U-Boote auf der Kieler Werft ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) bauen lassen, die deutsche Marine zwei weitere identische U-Boote. Die deutsche und die norwegische Marine wollen künftig unter anderem bei Training, Übungen und Instandhaltung der U-Boote kooperieren.

Am Nachmittag wollte von der Leyen im Rahmen ihrer Sommerreise zu Bundeswehrstandorten in ganz Deutschland das Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg besuchen.

von dpa

erstellt am 22.Aug.2017 | 14:00 Uhr