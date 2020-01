Glasfasernetzausbau : Eckernförde auf dem Weg zur Smart City

Für 16,4 Millionen Euro für die 5 G Mobilfunktechnologie soll in den nächsten sieben Jahren das Glasfasernetz ausgebaut werden.

Eckernförde | Autonomes und vernetztes Fahren, automatische Mülltonnenentleerung, Paketzustellung per Drohne – das alles und noch viel mehr wird in zehn Jahren das Leben unter dem Stichwort Smart City verändern – auch in Eckernförde. Notwendig ist dafür die neue Mobilfunktechnologie 5 G, die eine Datenübertragung in Echtzeit, das heißt unter einer Millisekunde, ermöglicht.

Bereits am 23. Mai 2019 hat die Ratsversammlung den Beschluss für den Ausbau einer flächendeckenden FttH-Glasfaserinfrastruktur (Fiber to the Home) zur direkten Versorgung aller Haushalte und gewerblicher Immobilien im Stadtgebiet gefasst. Ende 2019 fanden die ersten Beratungsgespräche mit den Schleswiger Stadtwerken statt – von diesen Erfahrungen möchte die Stadt Eckernförde profitieren. Die Fraktionen haben sich noch einmal beraten und grünes Licht gegeben. Auch nach Auffassung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Eckernförde sei ein Ausbau eines Glasfasernetzes unumgänglich, teilte Bürgermeister Jörg Sibbel in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am Mittwoch mit.

Auf rund 16,4 Millionen Euro schätzt Garrit Freitag vom Ingenieurbüro TK-Kontor Freitag GmbH aus Neumünster die Kosten. Er arbeitet seit 2017 für die Schleswiger Stadtwerke und gab am Mittwoch einen kurzen Überblick über die Konzeptentwicklung für den Ausbau des Glasfasernetzes in Eckernförde. Das gesamte Stadtgebiet werde in einzelne Kuchenstücke à 400 Wohneinheiten, in sogenannte technische Cluster, aufgeteilt. Freitag rechnet mit einer Gesamtbauzeit von fünf bis sieben Jahren. „Wir werden gebietsweise den flächendeckenden Ausbau vornehmen“, erklärt der Experte. Warum Glasfaser? „Nur Glasfaser kann die Datenmenge der Zukunft bewältigen. 5 G funktioniert nur mit Glasfaser.“ Für die superschnelle Reaktionszeit von unter einer Millisekunde, das heißt bei einer Leistung von 3,5 bis 3,8 GHz auf einer Abdeckung von 200 Metern, würden 500 Antennenstandorte benötigt, so Freitag. Das ermögliche dann autonomes Fahren. Die Antennen seien zurzeit noch in Schuhkartongröße zu bekommen, Tendenz in Zukunft noch kleiner. Da die Straßenlaternen im Besitz der Stadt sind, können diese neben Gebäuden als Standorte für die Antennen genutzt werden.

Für Hauseigentümer bedeutet die Verlegung der Glasfaserkabel nicht automatisch einen Anschlusszwang. Zunächst handelt es sich um die Verlegung eines Systems auf öffentlichem Grund, das heißt, bis an die Grundstücksgrenze. Erfahrungsgemäß biete jeder Betreiber zu Beginn einen Aktionszeitraum mit günstigen Angeboten für einen Hausanschluss an. Bürgermeister Sibbel geht nach den Erfahrungen in anderen Städten davon aus, dass es keine Hausanschlussgebühr geben wird, da jeder Betreiber daran interessiert ist, neue Kunden zu gewinnen. Fördergelder könne Eckernförde nicht beantragen, da die Stadt nicht unterversorgt sei.

„Mit Ihrem Hausanschluss zu Hause hat das 5G nichts zu tun. Bei 5 G handelt es sich um den öffentlichen Raum, um Smart City, in der autonomes Fahren die Zukunft ist.“, erklärt Garrit Freitag. In einer Bestandsaufnahme fließt das bereits vorhandene Netz von Telekom mit ein. „Es gibt einen Breitbandatlas, den wir heranziehen“, so Freitag.

Noch stehen geschätzte Kosten im Raum. Auf Nachfrage der Ratsfrau Doris Rautenberg erklärte Bürgermeister Sibbel, dass mit einer jährlichen Baukostensteigerung von 8 Prozent zu rechnen ist. Die Ratsversammlung möge in einer ihrer nächsten Sitzungen den Beschluss fassen, die jeweiligen Mittel sukzessive im Haushalt bereitzustellen. „Denn hinsichtlich der Mobilitätswende müssen wir die Voraussetzungen schaffen, dass wir in Zukunft konkurrenzmäßig gut aufgestellt sind“, so der Bürgermeister. 5 G biete nicht nur mehr Nutzungsmöglichkeiten, sondern bedeute für Hauseigentümer auch eine Wertsteigerung ihrer Immobilie.