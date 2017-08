Operation Tiefsee : Drohne in der Eckernförder Bucht

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Eckernförde | Ein Schlauchbootkatamaran vollgepackt mit Technik, daneben eine Unterwasserdrohne, die einem Mini-U-Boot gleicht Für die Techniker- und Wissenschaftlergruppe des Fraunhofer Instituts war die Nutzung der Infrastruktur des Segelclub Eckernförde nur ein weiterer Schritt zum Ziel, bei dem es um die Erforschung der Weltmeere geht. Und um zwei Millionen Euro, die dabei am Ende als Preisgeld herausspringen können.

„Der Mars und der Mond sind auf 100 Quadratmeter genau vermessen, geht man in die Tiefe unserer Ozeane, stellt man fest, das nur etwa 10 Prozent des Meeresbodens gut erforscht sind und das Genauigkeitsraster aktuell fünf Kilometer beträgt“, weiß Dr. Gunnar Brink, Leiter der Fraunhofer Entwicklergruppe. Die 26-köpfige Crew hat es als einziges deutsches Team in den internationalen Wettbewerb geschafft, der von der 1995 gegründeten „Xprize Foundation“ mit dem Ziel ausgeschrieben worden ist, eine kostengünstige Technologie zu entwickeln, die zugleich umweltschonend, leicht zu transportieren und autark arbeitet. Geldgeber des Wettbewerbs ist der britische Ölkonzern Shell sowie die amerikanische National Oceanic and Atmospheric Administration.

„Wir benötigen mehr Kenntnis über den Boden der Ozeane“, begründet der Preisstifter die geplante Erforschung der Tiefsee. War es bislang üblich, dass Messeinrichtungen über den Meeresboden geschleppt wurden, geht die Fraunhofer Gruppe einen völlig anderen Weg, indem sie eine von der Wasseroberfläche mittels Schallwellen - Funk funktioniert unter Wasser nicht - positionierte Drohne einsetzt, die in mehreren tausend Meter Tiefe operiert. „Eines der Probleme dabei ist die genaue Positionsbestimmung“, erläutert Brink, dessen Lösungsansatz ähnlich dem GPS, allerdings auf akustischer Basis, funktioniert. Zunächst gilt es in der ersten Runde eine Fläche in 2000 Meter Tiefe von mindestens 20 Prozent eines 500 Quadratkilometer umfassenden Gebiets innerhalb von 16 Stunden mit einer hohen Auflösung zu kartieren und dabei mindestens fünf hochauflösende Fotografien von archäologischen, biologischen oder geologischen Merkmalen zu liefern. Weiterhin muss die komplette Ausrüstung in einen 40 Fuß Container passen und während der Messphase darf sich keine Person in dem mindestens 50 nautische Meilen vom Land entfernten Messgebiet aufhalten.

Getestet wurde bislang auf einem Baggersee im Binnenland. Wie sich das ganze System im Seegang verhält, ist Gegenstand der Versuchsreihen in Eckernförde. So galt zu klären, wie sich das Fahrzeug beim Tauchen verhält. Kernfrage dabei: Wie hoch darf der Restauftrieb sein, um noch einigermaßen zu tauchen, aber dann auch wieder ohne Fahrt selbstständig aufzutauchen. Eigentlich nichts Neues, jedoch sind bisherige Lösung deutlich größer, schwerer, kostenintensiver und ungenauer. Liegen die Kosten für Offshore-Fahrzeuge derzeit pro Tag zwischen 20 000 bis 150 000 Euro, wird schnell klar, dass der Bedarf an neuer Technologie vorhanden ist. Die Ozeane beinhalten eine empfindliche Ökologie, die aufgrund immenser Tiefen und ständiger Dunkelheit einem sehr langsamen Zyklus unterliegen, über den man so gut wie nichts weiß.

Beteiligt sind 32 Teams aus der ganzen Welt, um mit selbst entwickelten Tauchdrohnen möglichst genaue 3D-Karten des Meeresbodens zu erstellen.