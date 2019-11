DRK Rendsburg-Eckernförde : DRK setzt sich neue Ziele und verspricht„frischen Wind“

Der DRK-Kreisverband stellt sich nach Verkauf der Pflegeheime neu auf.

15. November 2019, 12:53 Uhr

Rendsburg | In der DRK-Kreisversammlung, die in den Räumen des Verbandes Evangelischer Kindertageseinrichtungen in Rendsburg stattfand, stand nach dem Verkauf der drei Pflegeheime eine Neuausrichtung im Vordergrund. Die Pflegeheime Schacht-Audorf, Kronshagen und Altenholz waren vor einem Jahr verkauft worden. Der Grund: finanzielle Probleme (wir berichteten).

„Wenn die Umbruchphase beendet ist, werden wir über neue Ziele nachdenken“, erklärte der kommissarische Kreisgeschäftsführer Thomas Stritzl. Der Kreisverband Rendsburg-Eckernförde wolle sich neue Felder erschließen. Diskutiert werde dabei über die Bereiche Jugendhilfe und Kinderbetreuung. Sehr positiv wurde von den Delegierten die Einrichtung einer Kinderkrabbelgruppe aufgenommen, die der Ortsverein Rieseby vorstellte.

„Die Pflege war beherrschend im Kreisverband. Die Trennung davon erfolgte aus wirtschaftlichen Gründen. Jetzt müssen wir neue Schwerpunkte setzen“, machte Stritzl deutlich.

In diesen „Neuaufbau“ passte der Antrag, die Beiträge der Ortsvereine an den Kreisverband zu reduzieren, nicht. Er wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Zugesagt wurde, dass die Höhe der Beiträge regelmäßig überprüft werden soll. Wenn es die finanzielle Situation zulasse, würden diese gesenkt.

Bei den anschließenden Präsidiumswahlen wurden die Ämter der Beisitzer neu besetzt. Mit Jan Meese (31) aus Eckernförde und Matthias Hoffmann (43) aus der Gemeinde Gettorf rücken jungen Leute nach. „Wir wollen frischen Wind reinbringen“, erklärte Jan Meese.