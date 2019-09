Fritz-Reuter-Schule Eckernförde : Drittklässler machen mit am Projekt „schlau und stark“

Die Fritz-Reuter-Schule fügt einen neuen Baustein in ihr Zukunftsprojekt zum Thema „Ernährung und Bewegung“ ein.

von Arne Peters

24. September 2019, 17:13 Uhr

Eckernförde | Eigentlich ist es ganz einfach: Gesunde Ernährung und Bewegung sind die Grundvoraussetzungen für ein gesundes Leben. Aber ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht – auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Nicht jedes Kind kennt den Wert einer gesunden Ernährung, und nicht jedes Kind bewegt sich genug.

Die Fritz-Reuter-Schule nimmt deshalb mit ihren Drittklässlern an dem Projekt „Schlau und stark“ der Krankenkasse atlas BKK ahlmann teil. Ernährungsberaterin Yvonne Sievers und Sporttherapeutin Sigrid Kornath haben insgesamt sechs Schultage für die dritten Klassen gestaltet, haben die Ernährungspyramide erklärt, leckere Frühstücksbrote zubereitet und mit den Kindern Sport getrieben. Zuvor sind Lehrer und auch Eltern mit einbezogen worden. „Hier ist die Bedeutung des Themas erkannt worden“, sagt Detlef Hagemeier, Key Account Manager der atlas BKK ahlmann.

Zwei mal zwei Hände voll Obst soll der Mensch am Tag essen und zwei mal drei Hände voll Gemüse. Denn Obst und Gemüse – so haben die Kinder gelernt – bilden nach Wasser die Basis der Ernährungspyramide. Erst dann folgt Getreide.

Das Projekt passt ins Konzept der Schule, die mit ihren Schülern in der ersten Klasse die artgerechte Tierhaltung auf dem Lindhof entdeckt, in der zweiten Klasse auf dem Biohof Großholz eigenes Gemüse pflanzt und erntet und in der vierten Klasse einen Ernährungsführerschein durchführt. „Die Kinder lernen, wie das Gemüse aussieht und wächst, bevor es in den Supermarkt kommt“, erklärt Schulleiterin Sabine Hermann. „Neulich kamen sie mit einem Berg Mangold in die Schule. Welches Kind weiß heute noch, was das ist oder wie es wächst?“

All diese Bausteine haben dazu beigetragen, dass die Fritz-Reuter-Schule die Auszeichnung als Zukunftsschule erhalten hat.