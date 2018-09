Eckernförder Jahresüberschuss 2014 : Dritter Überschuss in Folge

Der Jahresabschluss 2014 beschert der Stadt 1,253 Millionen Euro für die Stärkung der Eigenkapitalquote. Kurs der Haushaltskonsolidierung soll fortgesetzt werden.

von Gernot Kühl

12. September 2018, 13:26 Uhr

Die Stadt hat ihren dritten positiven Jahresabschluss in Folge vorgelegt. Der am Dienstagabend im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzwesen präsentierte Abschluss des Haushaltsjahres 2014 weist einen Überschuss in Höhe von 1,253 Millionen Euro aus. Die Summe wird der Ergebnisrücklage zugeführt. Im Haushaltsjahr 2013 waren es 1,5 Millionen Euro, im Jahr davor 461 000 Euro.

„Eigentlich haben wir ein Negativergebnis in Höhe von 216 000 Euro erwartet“, sagte Bürgermeister Jörg Sibbel in der Sitzung im Technik- und Ökologiezentrum (TÖZ, siehe auch Bericht Seite 10). Da aber aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 1,9 Millionen Euro mehr als geplant eingenommen worden seien – davon allein 914000 Euro mehr an Grund- und Gewerbesteuer sowie andere Abgaben –, nicht alle geplanten (Bau-)Maßnahmen wie geplant im Jahr 2014 umgesetzt und bezahlt und Kreditermächtigungen in Anspruch genommen worden seien, habe sich daraus ein positives Endergebnis ergeben, sagte der Bürgermeister. Die Stadt habe damit ihre ohnehin sehr gute Eigenkapitalquote von 52,29 auf 54,01 Prozent erhöhen können – zum Vergleich: Der Durchschnitt aller anderen Mittelstädte im Land über 20000 Einwohner liege bei 37,2 Prozent. „Wir haben unser Vermögen gegen den Landestrend mehren können“, sagte Sibbel.

Der Haushalt 2015 werde durch die Übertragungen aus 2014 – unter anderem Fahrzeughalle Feuerwehr, Fenster, Fassaden und Mensa Fritz-Reuter-Schule oder Ausbau Meininger Straße –, jedoch stärker belastet, so dass die Verwaltung einen Unterschuss in Höhe von 44 900 Euro erwartet – bei einem Haushaltsvolumen von 40 bis 45 Millionen Euro „eine rote Null“, so Sibbel.

Der Verzug der Jahresabschlüsse resultiere aus der länger als erwartet dauernden Werteermittlung im Zuge der Umstellung der kameralistischen auf die doppische Haushaltsführung im Jahr 2012, begründete Kämmerer Micha Wulf auf Nachfrage von Barbara Davy (Die Linke). Jetzt würden die Abschlüsse aber zügig nachgereicht. Die Doppik, so der Bürgermeister, sei wegen der laufenden Berücksichtigung von Abschreibungen und Werteverzehr „aussagekräftiger, ehrlicher und generationengerechter“. Im Chor mit Edgar Meyn (Grüne) und Ralph Krüger (CDU) warnte er angesichts der Überschüsse davor, den 2009 erfolgreich eingeschlagenen Weg der Haushaltskonsolidierung zu verlassen. „Es ist noch ein langer Marsch“, warnte Meyn. Der Bürgermeister wies auf die „tatsächliche Verschuldung“ in Höhe von 8,3 Millionen Euro hin, nimmt man die Kreditermächtigungen hinzu, wären es 14 bis 15 Millionen. Beachtet werden müsse auch, dass die Stadtwerke als städtisches Tochterunternehmen eine Verschuldung von 29 Millionen Euro aufweisen und über eine Eigenkapitalquote von 31,9 Prozent verfügten. Würde die 27 Prozent-Marke unterschritten, hätte dies ungünstigere Kreditkonditionen zur Folge. Und Kredite würden benötigt, um weitere „zukunftsweisende Investitionen“ wie die umfassende Hafensanierung vorzunehmen. Seit 2014 verzichtet die Stadt daher auf die Gewinnausschüttungen der Stadtwerke. Auch im Geschäftsjahr 2017 verbleiben die 1,2 Millionen im Unternehmen.